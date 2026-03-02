Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜热刺作客1：2不敌富咸 联赛10场不胜

足球世界
更新时间：06:39 2026-03-02 HKT
发布时间：06:39 2026-03-02 HKT

要为护级而战的热刺，今晨作客以1：2不敌富咸，英超10场不胜。在韦斯咸和诺定咸森林今轮均落败下，热刺保持排第16位，距离降班区差4分。

热刺今场于7分钟失守，被富咸的哈利威尔逊在门前射入破网；此前富咸的鲁尔占美尼斯有推人犯规之嫌，但经VAR翻看后，判入球有效。34分钟，伊禾比禁区外用扫把脚「印」出一记急劲且角度刁钻的射门，攻门热刺门将维卡里奥的十指关。热刺半场以0：2落后。

富咸全取3分。法新社
热刺为护级而战。法新社
富咸2：1热刺。法新社

下半场富咸的攻势继续占优，包括62分钟史密斯路夫的单刀起脚，被维卡里奥化解。未能再增添纪录的富咸，到66分钟失守，李察利臣接应左路传中头槌破网。但热刺最终以1：2落败，英超10场不胜，赛后以7胜8和13负得29分，续排第16位。富咸则以12胜4和12负得40分，排第9位。

热刺距离降班区差4分

同样在护级漩涡的诺定咸森林，则作客以1：2不敌白礼顿，赛后保持落后热刺两分排第17位。第18位的韦斯咸，则于早一日以2：5大败予利物浦，令全失3分的热刺仍然与降班区保持4分距离。

