贺岁杯│足球结合偶像效应 热爆大球场 COLLAR、Anson Lo、陈卓贤献唱带动气氛

足球世界
更新时间：20:33 2026-02-21 HKT
发布时间：20:33 2026-02-21 HKT

马年贺岁杯今午(21)在香港大球场上演，吸引到14,089人入场。香港足球代表队与FC首尔在法定时间赛和1:1，互射12码赢5:4，顺利捧杯贺岁。而今次的贺岁杯，更成功将足球与偶像效应结合，半场先有南韩巫师啦啦队(lady wiz)劲歌热舞应援，赛后大球场更变身演唱会，人气女团COLLAR、男团MIRROR成员陈卓贤（Ian）和卢瀚霆（Anson Lo）先后献唱，炽热气氛热爆大球场。

南韩巫师啦啦队半场与球迷互动

今场贺岁杯半场期间，先有南韩巫师啦啦队(lady wiz)劲歌热舞应援，成员们在场内表演后，更走到场边与球迷互动，将气氛带向高潮。

COLLAR、陈卓贤、Anson Lo赛后接力献唱

完场颁奖礼后，球赛瞬间变身演唱会。本地人气女团COLLAR率先登场，唱出《Home Run》及《暴走女团》，带动现场气氛。其后男团MIRROR成员陈卓贤（Ian）接力献唱，带来两首作品《DWBF》和《留一天与你喘息》，看台上的文化旅游及体育局局长罗淑佩亦跟住Ian唱《DWBF》，非常投入。

足球结合偶像效应

当压轴登场的卢瀚霆（Anson Lo）现身球场中央时，场面更见夸张。原本一片红海的球迷看台，瞬间变成一片粉红色灯海，其粉丝（神徒）的尖叫声几乎盖过所有声音，将大球场的气氛推至另一个高峰，Anson Lo就唱出《Heartbreaker》和《Gimme Gimme》。最终一众球星与偶像们在场内与球迷大合照，为这场新春盛事画上完美句号。

