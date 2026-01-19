非洲杯│沙迪奥文尼说服塞内加尔队友回到球场 教练为拉队离场致歉：「系我冲动」

周日(18日)非洲国家杯决赛出现惊讶一幕，塞内加尔因不满球证推翻其补时阶段的入球，及后再输掉问题12码，教练柏比泰奥(Pape Thiaw)逐拉队离场，扰攘近10分钟大军才回到球场继续比赛，球队最终在加时赢1:0夺冠。该队锋将沙迪奥文尼(Sadio Mane)赛后表示是他要求队友踢完比赛，柏比泰奥亦就事件向足球界致歉，并指是他一时冲动。

塞内加尔不满末段接连判罚

今场非洲杯决赛的争议场面在末段发生，下半场补时4分钟塞内加尔在一次角球攻势中破网，但球证拿甘保指塞军守将锡克（Abdoulaye Seck）推开摩洛哥右闸夏基美后头槌攻门中柱弹出，门前的伊斯美拿沙亚才补中，故推翻入球。4分钟后轮到摩洛哥开出角球，其锋将巴谦戴亚斯与锡克争位后倒地，VAR翻看片段后认为后者拉人犯规，逐判罚12码。塞内加尔球员对两个判决相当不满，教练柏比泰奥主动拉队离场返回更衣室，仅锋将沙迪奥文尼仍留在场上。之后他返回更衣室劝队友继续比赛，扰攘10分钟后塞军战将才回到球场。

教练柏比泰奥拉队离场

这个12码到补时第24分钟，由效力皇家马德里的巴谦戴亚斯主射，他选择挑射，被塞内加尔门将艾度亚文迪（Edouard Mendy）识穿一抱入怀，双方于法定时间互交白卷。到加时上半场4分钟，塞军中场柏比古尔（Pape Gueye）于禁区边起左脚劲射破门，最终凭这个全场唯一入球以1:0气走摩洛哥，夺得今届非洲国家杯冠军。

沙迪奥文尼劝队友回到球场

力劝队友回到球场的沙迪奥文尼，成为塞内加尔捧杯功臣，他赛后谈及事件：「是我说服球队回到球场。队友们和教练当时已经决定退赛，我并不理解这个决定，但最后我要求所有人立刻回到场上，不管如何都要把比赛踢完。」他续指球证都会犯错，指责他并不公平，而且全世界球迷都正在观看比赛，为他们要继续作战。

摩洛哥教练：泰奥做法不体面

而柏比泰奥的赛后记者会取消，但他在球员通道接受媒体访问时承认自己一时冲动拉队离场：「我向足球界致歉，这只是一时冲动的反应。因为当时不敢相，这个12码是否存力，以及之前被吹罚的入球是否值得相榷。我们不应该这样，需要接受球证的失误。」摩洛哥教练列拉古赛后一方面祝贺塞内加尔夺冠，另一方面斥责柏比泰奥的行为，指他做法不体面，并称：「非洲足球展出的形象留人失望和羞耻。非洲足球本身就处于不健康的状态，今场发生的事件，让人很遗憾。」值得一提，摩洛哥赛后获得今届赛事最有体育精神奖。