Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

联赛杯｜哥迪奥拿炮轰VAR执法不公 矛头直指球证专业组主管韦比

足球世界
更新时间：11:06 2026-01-14 HKT
发布时间：11:06 2026-01-14 HKT

曼城周二英格兰联赛杯四强首回合作客2:0击败纽卡素，蓝月领队哥迪奥拿（Pep Guardiola）赛后却怒火中烧，狠批VAR团队判决标准不一，并将矛头直指球证专业组（PGMOL）主管韦比（Howard Webb）。

入球被吹等足5分半钟

事件的导火线发生在下半场，当时曼城翼锋安东尼施美安（Antoine Semenyo）攻入一球，本可为球队扩大领先优势。然而，VAR介入后，经过了长达5分30秒的漫长等待，最终以夏兰特（Erling Haaland）在组织攻势时越位在先为由，将入球判为无效。这个漫长的等待，连纽卡素主帅艾迪贺维（Eddie Howe）亦承认「太长」，但哥迪奥拿的怒火，显然不止于此。

重提旧事 质疑判罚不公

赛后被问及施文约的入球是否应被判有效时，哥迪奥拿语带讽刺地说：「这是一个好问题。我倒想知道，为何在十一月英超作客纽卡素输1:2的那场比赛，VAR在60分钟内，对科顿（Phil Foden）那个明显的十二码，连考虑都没有？那场比赛20分钟后，杜古（Jeremy Doku）又被一次难以置信的犯规侵犯。VAR都没有介入。但今天，四个人（VAR团队）却无法作出决定。但纽卡素（在十一月）攻入的第二球，却是完美的。」

哥帅:肯定韦比明天会打给我

这位西班牙名帅愈说愈激动，更重提上季足总杯决赛，水晶宫门将甸恩轩达臣（Dean Henderson）在禁区外手球却未被罚出场的旧事。哥帅续说：「我没有说任何话，OK，没关系。但事实是，我们没有说出来。我敢肯定，Howard Webb明天会打电话给我（解释）。差距是如此之小，但为何在那些时刻介入，而今天却花了超过六分钟。他们会打电话给我，向我解释的。」哥迪奥拿的这番话，尽显其对VAR判罚不一的极度不满。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
影视圈
17小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
17小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
4小时前
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
16小时前
杨明纶通知受薪董事小组，他因个人原因未能履行1月14日星期三跑马地赛事的策骑聘约。因此，小组已批准三驹易配。
杨明纶三驹易配
马圈快讯
20小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
13小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
19小时前
粤剧名伶龙剑笙回归掀抢飞潮 大批长者粉丝寒冬下通宵露宿排队 孝顺网民惊讶：粤剧界GD
粤剧名伶龙剑笙回归掀抢飞潮 大批长者粉丝寒冬下通宵露宿排队 孝顺网民惊讶：粤剧界GD
影视圈
14小时前