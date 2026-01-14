联赛杯｜哥迪奥拿炮轰VAR执法不公 矛头直指球证专业组主管韦比

曼城周二英格兰联赛杯四强首回合作客2:0击败纽卡素，蓝月领队哥迪奥拿（Pep Guardiola）赛后却怒火中烧，狠批VAR团队判决标准不一，并将矛头直指球证专业组（PGMOL）主管韦比（Howard Webb）。

入球被吹等足5分半钟

事件的导火线发生在下半场，当时曼城翼锋安东尼施美安（Antoine Semenyo）攻入一球，本可为球队扩大领先优势。然而，VAR介入后，经过了长达5分30秒的漫长等待，最终以夏兰特（Erling Haaland）在组织攻势时越位在先为由，将入球判为无效。这个漫长的等待，连纽卡素主帅艾迪贺维（Eddie Howe）亦承认「太长」，但哥迪奥拿的怒火，显然不止于此。

重提旧事 质疑判罚不公

赛后被问及施文约的入球是否应被判有效时，哥迪奥拿语带讽刺地说：「这是一个好问题。我倒想知道，为何在十一月英超作客纽卡素输1:2的那场比赛，VAR在60分钟内，对科顿（Phil Foden）那个明显的十二码，连考虑都没有？那场比赛20分钟后，杜古（Jeremy Doku）又被一次难以置信的犯规侵犯。VAR都没有介入。但今天，四个人（VAR团队）却无法作出决定。但纽卡素（在十一月）攻入的第二球，却是完美的。」

哥帅:肯定韦比明天会打给我

这位西班牙名帅愈说愈激动，更重提上季足总杯决赛，水晶宫门将甸恩轩达臣（Dean Henderson）在禁区外手球却未被罚出场的旧事。哥帅续说：「我没有说任何话，OK，没关系。但事实是，我们没有说出来。我敢肯定，Howard Webb明天会打电话给我（解释）。差距是如此之小，但为何在那些时刻介入，而今天却花了超过六分钟。他们会打电话给我，向我解释的。」哥迪奥拿的这番话，尽显其对VAR判罚不一的极度不满。