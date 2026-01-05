Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│艾摩廉与体育总监关系紧张 冬窗买人被拒 遭要求一定要踢4后卫

足球世界
更新时间：12:30 2026-01-05 HKT
发布时间：12:30 2026-01-05 HKT

曼联领队鲁宾艾摩廉(Ruben Amorim)在周日英超作客1:1赛和列斯联后，发表「我是领队而非仅是教练」的言论，引起舆论热议。知情人士透露，这名葡萄牙籍少帅与体育总监韦确斯(Jason Wilcox)为首的高层关系紧张，主要源于2方面，首先是不停被要求放弃「3421」阵式，一定要改踢4后卫。其次是他想得到转会资金引援，却立即被拒绝。

不满体育总监逼踢4后卫阵式

《每日邮报》在艾摩廉发表「我是领队而非仅是教练」的言论后，作出跟进报导，他们引述消息人士的内幕，指艾帅近期持续受到高层的压力。体育总监韦确斯要求他放弃备受争议的「3421」阵式，改为踢4后卫，艾摩廉觉得此举绝不可接受，认为自己的地位被削弱。

鲁宾艾摩廉发表「我是领队而非仅是教练」的言论。路透社
鲁宾艾摩廉发表「我是领队而非仅是教练」的言论。路透社
鲁宾艾摩廉发表「我是领队而非仅是教练」的言论。路透社
鲁宾艾摩廉发表「我是领队而非仅是教练」的言论。路透社
传艾摩廉与体育总监韦确斯关系紧张。路透社
传艾摩廉与体育总监韦确斯关系紧张。路透社
传艾摩廉与体育总监韦确斯关系紧张。路透社
传艾摩廉与体育总监韦确斯关系紧张。路透社

要求买人但被拒

此外曼联预留了6,500万镑购买般尼茅夫翼锋安东尼施美安，但后者只想去曼城，令交易未能成事。艾摩廉就向韦确斯表示，希望将这笔资金用作引入其他球员，在1月提早引入一些长期目标，可是高习们拒绝，认为任何收购都要循序渐进，不可以因为短期的目标而打乱部署。

相关新闻：英超｜艾摩廉：我是领队而非仅是教练 暗示约满即离队英超｜曼联1：1逼和列斯联 艾摩廉劝舒克斯专注于曼联

摊牌逼球会作出行动

艾摩廉因为这2方面相当不满，故此情绪激动在今场对列斯联赛后公开爆发，此举后红魔高层表明一系支持他，一系解雇自己。

曼联与列斯联赛和1:1。路透社
曼联与列斯联赛和1:1。路透社
曼联与列斯联赛和1:1。路透社
曼联与列斯联赛和1:1。路透社
曼联再次失分。路透社
曼联再次失分。路透社
曼联再次失分。路透社
曼联再次失分。路透社

