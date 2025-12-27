Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联改踢4后卫 1：0挫纽卡素暂升第5位

足球世界
更新时间：06:23 2025-12-27 HKT
发布时间：06:23 2025-12-27 HKT

曾指教宗也不能令他转阵的曼联领队鲁宾艾摩廉，在今晨主场斗纽卡素一役排出4后卫。曼联最终以1：0小胜纽卡素，以29分、踢多一场下暂时升上第5位。

从电视直播画面，曼联的排阵维持5后卫，但实际开赛后的企位是4后卫，左至右为劳基梳尔、利辛度马天尼斯、艾登希云和达洛治；柏德列多古则在达洛治的前面，担任右翼。为《天空体育》评述的曼联名宿加利尼维利直言：「终于有艾摩廉的4后卫阵式！」

多古入加盟曼联后首球

曼联首个攻势在3分钟，一次左路角球，卡斯米路走到空位，但头槌顶高。纽卡素的黄金机会则来自13分钟的角球，般奴古马雷斯（Bruno Guimaraes）的近门头槌，被曼联门将辛尼拉文斯在白界前救出。曼联于24分钟打开纪录，一次左边手榴弹，被禾达美迪头槌解围到禁区边，柏德列多古第一时间窝利破网，是他加盟曼联后首个入球。曼联半场领先1：0。

纽卡素下半场压住曼联踢，但多次起脚未能破网。路透社
曼联以1：0险胜纽卡素。路透社
卡斯米路被换走时感到意外。路透社
多古一箭定江山。路透社
曼联60分钟换人后受压

下半场59分钟，曼联前锋些斯高起左脚射中楣。他和卡斯米路于60分钟被换走，后者离场时表现感到意外。曼联在换人之后反而受压，62分钟纽卡素中场贺尔（Lewis Hall）起脚中楣；63分钟法比安舒哈近门施射，省中马天尼斯身体再中手，经VAR翻看后判没有12码；67分钟安东尼哥顿走到空位近门窄位起脚斜出。

曼联于73分钟有达洛治接应后场罚球，禁区内心口一控后起脚，但皮球高出。84分钟，哥顿有另一次黄金机会，队友几下短传搓空，但哥顿的施射一飞冲天。90分钟，路易斯迈利在禁区内起脚同样高出。曼联最终保住1：0的胜局，以8胜5和5负得29分，多踢一场下暂时升上第5位。纽卡素则录得6胜5和7负得23分，暂列第11位。

