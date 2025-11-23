英超｜利物浦0：3诺定咸森林 近7场联赛输第6场

利物浦于今晨英超主场以0：3不敌诺定咸森林。「红军」近7场联赛输第6场。

利物浦不乏入球机会。8分钟，麦亚里士打接应左路传送，无人看管下起脚，被森林中场艾利洛安达臣护空门。16分钟，沙拿于禁区内连扭几下然后落底线传中，米路斯却基斯（Milos Kerkez）被紧逼下起脚「食唔应」。利物浦无法攻破森林大门，之后防线更失守。33分钟，森林一次左路角球，皮球最终落在梅里路（Murillo）脚下，他起左脚破网。35分钟，森林食诈糊，伊戈捷西斯（Igor Jesus）接应右路传中，一控一射入网，但球证指他犯手球，入球无效。利物浦半场以0：1落后。

下半场甫开赛，森林再找到入球。46分钟，尼高路沙禾拿（Nicolò Savona）接应左路传中，后上无人看管下射入。78分钟，奥马利赫捷臣（Omari Hutchinson）右路推大位，轻松扭过安德鲁罗拔臣，他随即起左脚被艾利臣扑出，森林由基比斯韦特补中，锁定作客以3：0击败利物浦。

森林两连胜 脱离降班区

利物浦近7场英超，输第6场。他们暂时以6胜6负得18分排第11位。森林方面，今场戴治上任以首次督师计刚好一个月，并迎来首次英超两连胜。森林赛后以3胜3和6负得12分，升上第16位，暂时脱离降班区。