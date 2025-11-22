C朗拿度｜C朗白宫会晤特朗普惹火 姊姊护弟炮轰批评者是小丑

葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）日前随沙特代表团出席美国白宫晚宴，有机会与总统特朗普（Donald Trump）碰会，此举在网上引发巨大争议。护弟心切，C朗的两位姊姊艾玛（Elma）及卡蒂亚（Katia）随即在社交媒体上强力反击，怒斥批评者是「小丑」及「伪君子」，事件持续发酵。

C朗随沙特代表团到访白宫

是次晚宴由美国总统特朗普为沙特王储穆罕默德（Mohammed bin Salman）所设，C朗拿度以沙特代表团一员的身份出席。同场嘉宾星光熠熠，包括Tesla创办人马斯克（Elon Musk）及国际足协（FIFA）会长恩芬天奴（Gianni Infantino）。

晚宴上，特朗普亦对C朗赞誉有加，并开玩笑说：「我的儿子（巴伦）是C朗的超级粉丝。在介绍你之后，我想他现在对他父亲更尊重了。感谢你们的到来，这确实是一种荣幸。」

C朗姊姊抱轰批评者是「小丑」、「伪君子」

然而，C朗出席这次高级别政治晚宴的举动，在网上引来部分人士的猛烈批评。其胞姊艾玛随即在Instagram上发文反击，言辞激烈：「难道这些小丑还没有意识到，他(C朗)根本不在乎他们的意见吗？他们没别的可说了，该死的。」C朗另一位姊姊卡蒂亚亦透过影片炮轰：「这一切都源于努力，是很多批评者只听说过却没做过的事。一次白宫访问，就引发了一场情绪上的核爆，你们这些伪君子！这种巨大的歇斯底里实在令人恐惧，仿佛C朗拿度宣布了世界末日一样。」

C朗赠球衣冀「为和平而战」

在风波之中，C朗本人在派对结束数小时后亦在社交媒体上发文，感谢特朗普的邀请，并传达了积极的讯息：「感谢总统先生您的邀请，也感谢您和第一夫人给予我和我未来妻子（佐坚娜）的热情款待。我们每个人都能做出有意义的贡献，我随时准备尽自己的一份力量，激励新一代建立一个由勇气、责任和持久和平所定义的未来。」

据悉，C朗在派对上向特朗普赠送了一件签名球衣，上面写著「致特朗普总统，为和平而战」。他更表示：「他是能够帮助改变世界的人之一…我希望有一天能与他会面，坐下来好好谈一谈。」