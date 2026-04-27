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意甲｜组织慢条斯「里」 阿特兰大势煲鱼生粥

波盘王
更新时间：08:00 2026-04-27 HKT
发布时间：08:00 2026-04-27 HKT

卡利亚里 VS 阿特兰大
Now638台周二凌晨0:30直播
推介：让球主客和 [+1] 和

阿特兰大踢法转趋谨慎，以大量控球达至稳中求胜，同时又令对手无计可施。该队今晚有中锋卡斯托域在锋线钻营下，势于今晚意甲一球小胜态度消极的卡利亚里，让球主客和开出客队让一球的「和」值博率高，不妨冷敲。

本轮前排意甲第7的阿特兰大，联赛只负7场属廿队中并列第4少，而12场和波则属并列最多。看似守强攻弱其实是组织缓慢，上场意大利杯4强次回合虽然主场加时1:1赛和拉素，不过120分钟的控球率高达66%，同时后半场成功传球332次，比对手多出超过200次，可见女神善于控球在脚从后组织，而非急于抢攻。

近期阿特兰大的突破点落在柱趸式中锋卡斯托域身上，近4场各赛共交出2入球1助攻，包括对拉素完场前4分钟用力量保护皮球，再传予队友杀入，足证其作用不只入球，牵制对手亦作用极大。考虑到主队卡利亚里近5场输足4场，上场作客0:3负国际米兰毫无还手之力，今场难寄厚望。让球主客和开出客队让一球的「和」有3.35倍十分抵买，扒冷一流。加利李尔
 

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