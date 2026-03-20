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意甲｜拿玻里成功寻宝 远征赢波有「里」

波盘王
更新时间：08:00 2026-03-20 HKT
发布时间：08:00 2026-03-20 HKT

卡利亚里 VS 拿玻里
Now638台周六凌晨1:30直播
推介：让球 [-0.5/-1] 客胜

拿玻里自欧联出局后专注联赛，近期表现显著回升，更连续9场赛事皆有波入，火力十足。冬季转会窗加盟的巴西翼锋艾利臣山度士迅速融入球队，凭出色的盘带突破能力为球队左路注入活力，近5场入两球尽显质素。今晚意甲作客下游的卡利亚里，拿玻里让半球/一球的让球「客胜」机会高唱。

自1月底于欧联出局后，客军拿玻里将所有精力投放于意甲，有足够休息和备战时间，战绩亦随之反弹，意甲近7战5胜2和1负，近期更录得3连胜。翼锋艾利臣山度士的来投更是球队挨过伤兵潮的雷霆救兵，这位巴西新星1月加盟后，立即凭出色的个人突破和决定性入球，获球迷票选为2月最佳球员。在对罗马一役，后备上阵20分钟即射入关键一球，为球队抢回宝贵一分；其后再对拖连奴时，以一记之力取得入球，助球队以2:1全取3分，其重要性不言而喻。

主队卡利亚里近期走势持续低迷，近6战仅2和4负，联赛排15位，护级压力加剧。卡利亚里联赛场均失1.4球，上场对护级对手比萨以1:3大败，失球进一步增加，面对回勇的拿玻里，今仗主场出击亦难寄厚望。马高

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