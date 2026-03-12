欧霸｜史特加神锋大勇 「丹」脚够赢「波」

史特加 VS 波图

Now639台周五凌晨1:45直播

推介：让球 [0/-0.5] 主胜

史特加在欧霸主场迎战波图，前者火力全开，近8场主场共入15球，今季更多次单场攻入4球或以上，攻力有保证。尤其前锋丹尼斯乌达夫脚风大顺，各赛上阵34场已攻入19球及交出12次助攻，状态巅峰。面对作客表现不稳，近4场作客输两场的波图，乌达夫有望凭借其出色的状态撕破客队防线。一于直取让球平手/半球的「主胜」。

德甲第4位的史特加今季表现出色，主动高位压逼加强横攻力，令球队自1月以来3度单场攻入4球或以上，包括联作客4:1大胜利华古逊、欧霸作客4:1击败些路迪，以及主场4:0大破禾夫斯堡，火力非常惊人，证明球队实力在欧霸有一席之地。史特加在欧霸录得逾20球的预期入球值和6.5次的场均中目标，两大进攻数据亦在这赛事中，位列前3。

史特加的首席射手丹尼斯乌达夫今季已交出19个入球和12次助攻，占球队入球总数超过30%的入球，重要性不言而喻。乌达夫同时是现时德甲射手榜第2，仅次于哈利卡尼，最近更达成为球队攻入50个竞争性入球的里程碑，状态如日中天。，绝对是波图后防的心腹大患。

客军波图高虽踞葡超榜首，但近期表现下滑，刚战作客宾菲加被逼和2:2痛失两分，近4场作客比赛亦输两场，作客战力有所减弱。 即使他们在过去10场比赛中有9场取得入球，但面对火力强大的史特加，后防将面临巨大考验。马高

