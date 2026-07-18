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茶记术语冻柠茶「茶底反咗」系乜？ 食客自嘲老人「伙计都听唔明」 网民长知识：原来有个特别嘅term

饮食
更新时间：13:00 2026-07-18 HKT
发布时间：13:00 2026-07-18 HKT

去茶餐厅食饭时喝一杯港式冻柠茶，是不少香港人的日常习惯。不过，根据茶底、冲泡的手法不一，最后成品的味道也有很大的不同。最近，有食客在茶餐厅叫冻柠茶，喝了一口后发现味道不对，于是向店员反映「茶底反咗」，要求更换。岂料他们都听不懂这一「茶记术语」，让他感叹自嘲：「呢个系咪『老人term』？」帖文引起网民热议，不少网民表示长知识，「原来有个特别嘅term（术语）。」到底冻柠茶「茶底反咗」代表甚么？即看下文了解详情！

茶记术语冻柠茶「茶底反咗」系乜？ 食客自嘲老人「伙计都听唔明」

近日，有网民在Threads上发文，指日前在茶餐厅叫了一杯冻柠茶，喝了一口后发现味道苦涩、茶水混浊，于是向店员反映「茶底反咗」，「同伙记话讲个柠茶茶底反咗，要换过杯。」不料店员竟听不懂甚么是「茶底反咗」，「点知佢同隔离第二个伙记都听唔明咩叫反咗。」让楼主不禁自嘲：「呢个系咪『老人term』？」

网民长知识：原来有个特别嘅term

帖文引起网民热议，不少网民表示从未听到这一术语，「90后表示未听过，长知识了」、「真系唔识」、「长知识」、「原来个term叫反咗，成日饮到啲浊过屎水嘅茶底，又涩又苦真系嬲到傻，未试过叫佢换添，下次要试。」

楼主后续解释，「茶底反咗」是茶记行内术语，当茶底在未摊冻的情况下直接撞冰，便会令茶胆突然快速冷却，茶内的茶黄素迅速凝结，单宁酸和咖啡因开始沉淀，最终形成雾化和混浊的情况，且口感会变得较为「嚡口」和苦涩，「茶黄素凝结 + 单宁酸/咖啡因沉淀，搞到啲茶雾化同混浊，带有苦涩味。」

图片及资料来源：Threads

文：Y

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