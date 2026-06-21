铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一

坐落于铜锣湾的人气素食自助餐餐厅「乐园素食 Paradise Veggie」，向来是健康饮食及素食者的热门之选。为庆祝开业五周年，餐厅推出极具吸引力的全日震撼价优惠，只需$79起即可尽享无限量素点心、糖水、寿司等素食菜式，优惠更横跨整个六月。

铜锣湾「乐园素食」自助餐限时优惠 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司

「乐园素食」以推广健康绿色饮食为宗旨，于自助餐区提供琳瑯满目的素食选择，从清新的沙律吧、精致手工点心到多款特色热食及滋润甜品，应有尽有。适逢餐厅开业五周年，更推出限时特价优惠，推广期内平日下午茶时段低至$79即可尽享丰盛素菜，而午市及晚市亦分别只需$97及$150起，优惠价已全数包含加一服务费。

素食自助餐 必食手工素点心/原个苹果沙律

在众多丰富的选择中，「乐园素食」的素食点心备受推崇，当中的手工素烧卖及粉果用料十足，馅料丰富且味道极佳，令人回味无穷。前菜方面，食客可品尝到坊间自助餐少见的原个鲜甜苹果沙律，而冷盘区的特制冷乌冬口感弹牙，绝对是夏日解暑的开胃佳品。此外，热食区亦供应多款风味炒面、炒乌冬及各式时令蔬菜，迎合不同食客的口味。

饱餐一顿后，当然少不了品尝餐厅精心准备的中式糖水与甜点。食客可选择滋润养颜的木瓜糖水或清热解毒的绿豆沙，另外亦有清新不腻、带有淡淡花香的桂花杞子糕，为这顿丰盛的素食飨宴画上完美的句号。

乐园素食 Paradise Veggie

地址：铜锣湾谢斐道535号Tower 535地库B04舖

订座及查询电话：2633 1386

WhatsApp查询：9728 5881

五周年优惠收费表（已包加一服务费）： 午市时段：星期一至五 $97；周末及公众假期 $106 下午茶时段：星期一至五 $79；周末及公众假期 $88 晚市时段：星期一至五 $150； 周末及公众假期 $166

条款及细则：逢农历初一、十五将收取正价收费；菜式供应或因当日食材而有所调整。

资料来源：乐园素食 Paradise Veggie、香港茶餐厅及美食关注组