干葱沙茶鸡球材料/做法一文睇 电饭煲食谱 零失败惹味家常菜｜识煮食谱
更新时间：11:00 2026-06-13 HKT
发布时间：11:00 2026-06-13 HKT
发布时间：11:00 2026-06-13 HKT
用电饭煲煮餸，做法简单又毋须开火，而且款式多元化。今日教煮的干葱沙茶鸡球，只须将所有材料按食谱次序加入电饭煲内锅，再按煮饭掣，等待跳掣即煮出惹味的家常菜，最适合工作繁忙的上班族及入厨新手。
干葱沙茶鸡球材料/做法一文睇
示范菜式：干葱沙茶鸡球
- 材料：鸡扒肉1件、干葱头4粒、青及红辣椒各1条、豆卜8粒、沙茶酱2汤匙
- 腌肉料：生抽1汤匙、米酒1茶匙、姜蓉2茶匙、糖1/2茶匙、生粉2茶匙、清水3汤匙、胡椒粉适量、麻油适量
做法：
- 洗净及抺干鸡肉，切成小块，加入腌料拌匀腌20分钟。
- 干葱头切薄片，青及红辣椒去核及切小块，豆卜对半切开。
- 将沙茶酱及干葱片加入电饭煲内锅。
- 铺上鸡肉、辣椒及豆卜，按煮饭键，完成后拌匀即可上碟。
小贴士：用暖水清洗豆卜，可去除多余油分。
文：EH 图：星岛日报
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