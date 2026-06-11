连锁酒楼鸡煲火锅$148起！自选香辣/冬瓜椰子鸡/胡椒猪肚 送17吋油炸鬼 宵夜时段额外9折

今个炎夏，连锁酒楼翠园备受期待的「一煲两食」鸡煲火锅系列强势回归！除了经典惹味的秘制香辣鸡煲，更推出全新清甜解暑的冬瓜椰子滑鸡煲。现在惠顾任何指定煲仔菜，即免费获赠极具噱头的17吋巨型油炸鬼，宵夜时段入座更可享全单9折优惠，即睇下文了解优惠详情。

翠园「一煲两食」鸡煲火锅$148起！自选香辣/冬瓜椰子鸡/胡椒猪肚

翠园「一煲两食」鸡煲火锅$148起！自选香辣/冬瓜椰子鸡/胡椒猪肚

这次翠园推出的煲仔系列选择丰富，共有五款招牌煲仔供食客挑选，定价亲民，只需$148起。当中最瞩目的必定是王牌「秘制香辣鸡煲」，酱汁浓郁惹味，辣度适中，完美刺激味蕾；若想在炎炎夏日寻找清凉选择，全新登场的「冬瓜椰子滑鸡煲」绝对是不二之选，以清甜的椰子水配搭消暑冬瓜，鸡肉嫩滑无比，清凉解腻。

此外，餐厅亦提供经典的枝竹鲩鱼腩煲、暖胃的胡椒猪肚煲以及香气四溢的生啫大鱼头煲，满足不同食客的口味。食客更可以体验「一煲两食」的乐趣，先品尝煲仔的浓郁精华，随后加入火锅汤底打边炉，配搭超过50款精选火锅配料，双重享受令人回味无穷。

送巨型油炸鬼 晚上入座即享9折

为了让这场火锅盛宴更添惊喜，翠园特别推出超值赠品优惠。凡惠顾上述任何一款招牌煲仔，酒楼即免费送上一份长达17吋的巨型油炸鬼。这款巨型油炸鬼外层炸得金黄酥脆，内里保持绵软，将其浸泡在浓郁的鸡煲酱汁或火锅鲜汤中，吸满鲜甜精华，口感层次丰富，保证让食客吃到停不了口。

对于喜欢吃宵夜或晚下班的上班族来说，翠园更贴心推出专享福利。只需于晚上8时15分后入座，即可享有全单9折的超值优惠。收工后约齐三五知己，以最划算的价格围炉狂欢，绝对是放松身心的最佳活动。

翠园「一煲两食」鸡煲火锅优惠

提供优惠之餐厅：翠园大埔及元朗店

优惠推广期限：即日起至另行通知

供应时间：星期一至日下午5:30后供应（只限堂食散座）

翠园大埔店： 电话：2219 2028 WhatsApp：6393 9790

翠园元朗店： 电话：2259 3538 WhatsApp：5201 6904



资料来源：美心中菜