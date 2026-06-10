政府大派$18长者餐饮券！7.1起叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX

备受全港长者欢迎的「爱心食肆 赏你惠食」计划来到第五轮！政府会透过全港逾200间长者中心向合资格长者派发优惠券。7月1日起，成功领券的老友记只需以超低价$18，即可到全港8间连锁餐厅，如大家乐、太兴、美心MX等享用各款丰富下午茶餐。

第五轮「爱心食肆 赏你惠食」大派$18长者餐饮券！

长者$18叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX

为支援独居及隐蔽长者，第五轮「爱心食肆 赏你惠食」计划即将展开。本轮活动将经由全港逾200间长者中心，向受惠长者派发餐饮优惠券，每位合资格人士将获发一套共8张的优惠券。由7月1日至8月31日期间，长者只需凭券，即可以$18优惠价，于8间指定连锁食肆购买特定的下午茶套餐，包括大家乐、大快活、美心MX、太兴、银龙、麦当劳、肯德基（KFC）以及必胜客（Pizza Hut）。

是次活动提供的下午茶菜式多样，涵盖西式快餐与港式传统风味，以迎合不同长者的饮食偏好。以港式连锁品牌为例，大家乐的套餐包含花生酱西多士配精选汤粉；大快活则供应传统的餐肉煎蛋即食面。此外，太兴亦提供具冰室特色的餐饮选择，当中包括其招牌叉烧米粉，以及番茄浓汤鸡柳淮山面。

第五轮「爱心食肆 赏你惠食」参与集团商户名单一览

大快活：餐肉煎蛋即食面 配热饮 大家乐：花生酱西多士半份及精选汤粉 配茶或咖啡 太兴：叉烧米粉 或 敏华番茄浓汤鸡柳淮山面 配饮品 美心MX：迷你烧味汤米线 配茶或咖啡 麦当劳：猪柳蛋汉堡 配饮品 银龙饮食集团：奶油厚多士 + 迷你雪菜肉丝米粉 配热饮 肯德基 KFC：辣汁蘑菇香饭 + 经典葡挞 及 百事可乐 必胜客 Pizza Hut：香蒜肉丝意粉 配热饮或纸包饮品

第五轮「爱心食肆 赏你惠食」活动详情