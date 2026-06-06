旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋

继元朗烧卖皇后突然宣布结业后，再有老牌港式小食店撑不下去。开业超过三十年的港式地道小食名店「通达食店（花园街店）」，于2026年6月1日发出结业通知，宣布因「租约期满」而即将「光荣结业」，让不少多年来一直支持的食客与市民深感不舍。

30年老牌小食店 旺角花园街通达食店宣布结业

近日，有网民在社交平台上贴出了「通达食店（花园街店）」的结业告示。店家在通告中向多年来支持的顾客表达了由衷的谢意，真挚地表示：「承蒙大家于三十多年来对本店的爱戴与支持，感恩有您陪伴我们由90年代初，在葵涌广场(商场舖)开业，及后搬迁至太子花园街(地舖)现址经营直到今天。」面对即将到来的别离，店家亦感叹「唯天下无不散之筵席，在此怀著依依不舍的心情说再见!」，并十分珍惜最后与街坊见面的机会，呼吁「希望在余下营业的日子里，可以继续见多你哋几面!」。

仅余油麻地碧街分店 以麻辣鱼蛋、油渣面闻名中外

这家开业逾30年的老字号，在旺角花园街及油麻地碧街均设有分店，以鱼蛋、烧卖、肠粉等港式经典扫街小吃闻名，不仅是港人的美味记忆，亦是不少访港旅客必到的体验扫街文化地标。招牌美食当数浓郁的咖哩鱼蛋跟麻辣鱼蛋，酱汁在炉里滚著，惹味的香气在舖外四溢，令人忍不住就想来一串。此外，店里亦有售怀旧脆油渣面，碎碎的上海面，铺满火腿、香菇、猪油渣，材料丰富，大大条泡软后，仍带脆香口。

网民不舍:我至爱的咖哩鱼蛋

结业消息也随即勾起大批街坊与食客的集体回忆，并对结业消息感到震惊与不舍。不少忠实食客纷纷留言，表达对这家店招牌小食的钟爱。有网民感叹该店的鱼蛋是「我至爱的咖哩鱼蛋！其他试过真系一般！不过一食就二十几年！」，亦有忠实拥趸大赞「通达最正是咖哩鱼蛋烧卖和肠粉粢饭也相当不错」，认为这几款小食水准极高。

除了招牌咖哩鱼蛋，店内另一名物「怀旧脆油渣面」同样让食客念念不忘。有多年街坊详细描述指，该店的「油渣面啲火腿同冬菇爆多」，料足味美，但同时强调「呢间辣鱼蛋先系最正，啱心水过ymt（油麻地）果间」，对于即将失去这个美食去处感到无奈，直呼「食咗好多年，好可惜」。面对这家相伴三十载的老字号即将结业，更有网民难掩惊讶与遗憾，感叹道「唔系呱，佢都唔做！？」。

资料来源：CC Luk

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