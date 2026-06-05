荃湾酒楼推$1粤菜抗通胀！自选烧鹅皇/花尾斑/文昌鸡 星期一至日晚市供应

逸豪轩作为荃湾区内备受欢迎的粤菜酒楼，以宽敞环境与优质功夫菜著称，深得街坊喜爱。面对物价攀升，酒楼特别于晚市推出三选一优惠，顾客只需以$1超震撼价，即可品尝至尊烧鹅皇、海南文昌鸡等招牌名菜，性价比极高，绝对是家庭聚餐的首选。

荃湾逸豪轩属晚市$1优惠！自选烧鹅皇/花尾斑/文昌鸡

荃湾逸豪轩属晚市$1优惠！自选烧鹅皇/花尾斑/文昌鸡

$1烧鹅皇/花尾斑/文昌鸡 星期一至日晚市供应

荃湾逸豪轩属逸饮食集团旗下，是次$1晚市优惠特别挑选了三款极具代表性的广东功夫粤菜。首推店内招牌「至尊烧鹅皇」，主厨精选肥瘦适中的优质嫩鹅挂炉烤制，刚出炉的烧鹅外皮金黄酥脆，饱含鹅油香气，搭配特制酸梅酱，更显鹅肉的肥美不腻。海鲜控则不容错过店内的另一名菜「珍珠花尾斑」，清蒸后淋上滚油与特调蒸鱼豉油，完美锁住深海鱼类的鲜美与紧实口感，鱼肉啖啖清甜、极具层次。

另一经典选择「海南文昌鸡」同样出色，选用优质鸡只烹调，外皮爽弹带脆、肉质细致嫩滑，鸡肉自带浓郁的鲜香原味，令人回味无穷。现时，食客只需携同至少一位亲友（即两位起），于星期一至日晚市时段到店堂食惠顾，并点选任何一款正价小菜，即可享用此震撼的$1优惠。

荃湾逸豪轩晚市$1优惠

地址：荃湾德士古道36-60号荃荟商场2楼S215-S215a舖

供应时间：星期一至日晚市堂食

电话：2662 3348

备注：不可与「至抵食晚饭优惠套餐」同时使用。每桌限选一款，且必须点选一款正价小菜。

$1 至尊烧鹅皇：2至5位享用 1/4 只；6至8位享用半只；9位或以上享用一整只。

$1 珍珠花尾斑：2至5位享用一条（约 1 斤重）；6位或以上享用一条（约 2 斤重）。

$1 海南文昌鸡：2至5位享用半只；6位或以上享用一整只。

资料来源：逸 饮食集团