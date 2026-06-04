重回$10食饱饭年代！食肆齐推平价餐吸客 观塘茶记$8鸡髀饭/熟食档$10捞面 网民：赤贫同粮尾嘅恩物
更新时间：13:04 2026-06-04 HKT
发布时间：13:04 2026-06-04 HKT
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在现今物价飞涨、动辄6、70元一餐的香港，仅仅一个$10大饼吃饱一顿饭仿佛已成历史。然而，近期有网民分别在观塘工业区及全港多区门市，惊喜发现$8鸡髀饭及$10粥面，让他惊觉时光倒流，重新体验到十蚊食饱饭的滋味，大赞这是「赤贫同粮尾嘅恩物」。
网民惊呼赤贫同粮尾嘅恩物！2大食肆齐推平价餐 重回$10食饱饭年代
有网民在 Facebook 群组「香港茶餐厅及美食关注组」分享，连锁品牌「寿桃牌」的元朗分店售卖各款仅$10的粥面，如柴鱼花生排骨粥、猪油捞竹升面、豉油王炒面等。超乎想像的低价令他当刻不禁直呼「第一次见到呢间舖真系俾佢嘅价钱吓咗一跳」，并称赞店内面食表现令人惊喜，直言「呢间属于赤贫同粮尾嘅恩物」。
寿桃牌设熟食档 逆市推$10经典粥面
事实上，寿桃牌一直以来都是超市常见的面食大牌。自去年起，品牌开始在全港多个门市销售点增设熟食小食档，现时共有6间分店，包括元朗同乐街店、长沙湾保安道、新顺福中心、锦田永隆围等，大多坐落于民生旧区。
观塘工厦茶记 惊现$8卤水鸡髀饭
与此同时，位于观塘开源道的茶餐厅「茶居」，同样以震撼性的低价在区内突围。「茶居」于去年5月上旬开张，平日主打多款港式美食。在各项餐点中，最令人瞩目的莫过于其逆市推出的$8卤水鸡髀饭优惠。每碟白饭均搭配一只饱满多汁的卤水鸡髀，鸡髀卤得咸香入味，口感滑嫩，在物价腾飞的工业区内，堪称店内的必点之选。
资料来源：香港茶餐厅及美食关注组
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