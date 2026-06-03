荃湾路德围惊变深圳东门？2大内地品牌齐进驻 手打柠檬茶、鲜肉饼招牌超劖眼 街坊叹失去原有扫街风貌

近年不少内地餐饮连锁品牌大举进军香港市场，令本港饮食版图悄然改变。近日，多名网民在荃湾路德围一带，发现两间新开张的内地品牌食店相邻而立，极高饱和度、闪亮夺目的招牌设计令街道视觉风格大变，令他们不禁直呼无法接受，感叹昔日的美食地标已失去原有风貌。

2大内地品牌齐进驻荃湾路德围 街坊叹惊变东门风

有多名网民在社交平台Threads上分享荃湾路德围的食店「变天」景象。从帖中照片可见，两间新进驻的内地品牌相邻开业，分别为「朱大叔柠檬茶」与「土家鲜肉饼」。两店采用内地常见，较为鲜艳的黄色及红色作为招牌，并加上强烈的发光装饰，以及「一个饼一两肉」、「功夫茶底浓 『鸭屎』也能香」等广告牌作招徕，而门前则堆放著多个纸箱与手推车，似乎正为开张作准备。

面对如此强烈且具有内地街头特色的视觉风格，帖主形容此番景象为「路德围变小东门」，更有人坦言自己「不接受..还返个路德围俾我」，流露出对昔日路德围风貌消逝的惋惜与无奈，皆因路德围一向汇聚多间具本地特色的小食店，就连连锁名店「十八座狗仔粉」、曾获米芝莲推介的「荣安小食」，以及广为人知的传统老店「新宏利粥面」等，都曾在这里占有一席之地，吸引大批游客与港人特意前往「揾食」。

网民批红底白字发光招牌超劖眼

新店的开幕与抢眼的视觉风格，随即在网上引起了大批网民的热烈讨论与反弹。不少网民对于这种极亮、极高饱和度的招牌美学表示难以接受，纷纷留言批评「其实而家啲招牌唔发光系咪唔得㗎姐，一眼望过去无咗一半视力」、「惨惨惨！啲灯咁光，都唔知搞咩」，亦有人调侃其色彩搭配为「黄底配红字，红底红字，远睇店名系咩都唔知」。

同时，也有市民对此类店舖的食物质素与安全抱持怀疑态度，直指是「换晒啲又难食又丑又有食安担忧嘅店」，更有人指出该舖位地理位置欠佳且流转极快，留言表示「呢个舖位长执不特止仲冇乜生意，由我中学到而家咁大个已经见到转咗好多唔同舖、「依个位开咩死咩，睇佢挨到几耐」、「路德围啲舖本身转得好快」。

资料来源：luna.979、fansdiary_、meiko2002＠Threads