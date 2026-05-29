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粮尾救星！湾仔人气两餸饭店推$20单餸饭／炒粉面 另设特价海南鸡饭餐

饮食
更新时间：17:58 2026-05-29 HKT
发布时间：17:58 2026-05-29 HKT

湾仔两餸饭店「老板娘家常饭」，主打亲民且充满人情味的家常菜式，凭借超高性价比与每日新鲜制作的丰富菜肴，一直深受湾仔区街坊及上班族热烈追捧。为回馈食客支持，店舖近日推出震撼推广，只需$20即可享用单餸饭或炒粉面，以极致平价打破港岛区午餐昂贵的定律！

破底价$20！湾仔「老板娘家常饭」全日特价单餸饭／炒粉面

「老板娘家常饭」推出「至尊单餸饭」，全日供应只需$20，食客可以自由挑选心水的一款家常小菜，无论是惹味肉类还是清新素菜，都能根据个人口味客制化，让一人用餐也能尽兴而归，享受热腾腾的饱足感。

此外，店内同步推出全日特价的特价炒粉面，同样仅售$20一盒，其中星洲炒米镬气十足，面条炒得干身且均匀沾满咖喱香气，配上鲜虾、叉烧丝及煎蛋等丰富配料，口感层次分明，超值价钱加上足料份量，绝对是打工仔日常午餐或晚餐的省钱首选。

两餸饭店推无骨海南鸡饭餐送例汤

除了极具话题性的$20优惠外，店内的「招牌无骨海南鸡饭」亦是必试之选。这款定价$58的皇牌套餐，严选肥美嫩滑的鸡只，更免费附送暖胃例汤，性价比极高。若想品尝更多款式，食客可选择$40的两餸饭或$49的三餸饭，自由配搭心水家常小炒。

 

湾仔「老板娘家常饭」

  • 地址：湾仔轩尼诗道68-76号新禧大楼地下B号舖
  • 营业时间：星期一至日 早上6时30分 至 晚上8时
  • 电话：3590 8177

 

同场加映：荃湾星级酒店中菜厅优惠 早市点心$13.8起 自选孖宝$36.8 棉花鸡/叉烧酥/烧卖

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