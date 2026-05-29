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荃湾星级酒店中菜厅优惠 早市点心$13.8起 自选孖宝$36.8 棉花鸡/叉烧酥/烧卖

饮食
更新时间：13:45 2026-05-29 HKT
发布时间：13:45 2026-05-29 HKT

位于荃湾悦来酒店4楼的酒楼「龙子荟．潮客」一直以精致粤菜、地道潮州佳肴与优雅舒适的环境深受广大食客欢迎。近日，酒楼强势推出极具吸引力的早茶推广活动，精选早市点心每款仅由$13.8起，更有性价比极高的点心孖宝套餐只需$36.8。

荃湾悦来酒店「龙子荟．潮客」推早市优惠 特价点心$13.8起

「龙子荟．潮客」地理位置优越，坐落于荃湾市中心著名地标悦来酒店（俗称熊猫酒店）内，周边交通网络四通八达。近日更为食客带来早市著数优惠，只需$13.8起即可品尝到各式传统与创新点心，如北菇棉花鸡、皮蛋瘦肉粥、桔梗叉烧酥、蟹籽烧卖皇、金蒜虾春卷等，不仅非常适合长者晨运后与三五知己品茗相聚，也为附近的上班族提供了一个丰富、美味且经济实惠的早餐好选择。

$36.8点心孖宝 自选炸云吞/牛肉肠/咸水角

除了多款平价的单点点心外，「龙子荟．潮客」更贴心推出了只需$36.8的「点心孖宝」优惠组合。食客可以从18款点心中进行自由搭配，当中的选项包括鲜虾五柳炸云吞、香茜牛肉肠、鲮鱼蓉煎酿茄子及咸水角等，搭配一壶馥郁醇厚的茗茶，享受粤式饮茶文化。

「龙子荟．潮客」早市点心优惠

  • 地址：新界荃湾荃华街3号悦来酒店4楼
  • 适用时段：星期一至六 8am-11:45am；红日 8am-10:59am（每款加$3）
  • 条款及细则：另收加一服务费及茶芥收费；不适用于外卖。

 

资料来源：香港酒楼关注组

 

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