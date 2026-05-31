连锁蒸气海鲜火锅店周年激减！龙虾鲍鱼生蚝10道菜餐$99起 全线分店全日供应

香港人向来对新鲜海产情有独钟，而主打保留食材最纯粹鲜味的连锁蒸气海鲜火锅店「原味小聚」，凭借优质食材与实惠价格一直深受大众欢迎。为庆祝周年店庆，「原味小聚」现正推出震撼优惠，低至$99即可享用包含生猛珍宝龙虾、鲜甜大鲍鱼及精选生蚝等十款美食的海鲜大餐，绝对是近期最具性价比的美食之选。

「原味小聚」蒸气海鲜火锅 龙虾/鲍鱼/生蚝10道菜餐$99起

「原味小聚」蒸气海鲜火锅 龙虾/鲍鱼/生蚝10道菜餐$99起

「原味小聚」蒸气海鲜火锅 龙虾/鲍鱼/生蚝10道菜餐$99起

「原味小聚」位于旺角及牛头角分店推出的海鲜蒸锅套餐，在食材选择上极具诚意，务求为食客带来丰富的味蕾享受。套餐的重头戏落在每位半只的生猛珍宝龙虾上，透过高温蒸煮，完美保留了龙虾肉质的爽弹与原汁原味的海水鲜甜；配上一整只弹牙的鲜活大鲍鱼，以及鲜嫩肥美的精选生蚝，将海洋精华尽收锅中。

除了三大顶级海产，套餐更包含了海生虾、大美贝及时令贝类，保证每一口都鲜味无穷。在海鲜以外，餐厅亦贴心搭配了肉味浓郁的安格斯进口牛肉，让口感层次更丰富。蔬菜方面则有高山娃娃菜和有机南瓜片，这些鲜蔬能充分吸收海鲜滴下的精华原汤，清甜解腻。最后以香甜软糯的黑金流沙包作为甜点，为这场丰盛的飨宴画上完美句号。

龙虾/鲍鱼/生蚝蒸气海鲜火锅套餐 全日四市$99起

「原味小聚」的海鲜蒸锅套餐采用了极具弹性的分时段收费模式，无论是午市、下午茶还是宵夜时段，食客均可以最震撼的$99入座品尝，即使是繁忙的晚市时段，只要提早于晚上7时前离座亦只需$129，而晚市黄金时段则收费$149，让旺角及牛头角一带的街坊与上班族都能轻松大饱口福。

原味小聚$99海鲜套餐优惠

供应时间：星期一至日 中午12:00至晚上11:30

收费标准（每位计算）： 12:00-17:00 入座：$99 19:00 前离座：$129 19:00 后离座：$149 21:00 后入座：$99

条款及细则：食客只需即场免费注册成为会员，即可享用上述会员专属优惠价。结帐时需另收加一服务费。

分店及订座资讯： 牛头角分店：牛头角伟业街93号20楼（订座WhatsApp：53926277） 旺角分店：旺角弥敦道575号6楼（订座WhatsApp：63237755）



资料来源：原味小聚蒸汽锅