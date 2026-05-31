Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台茶店热潮背后 负责人揭加盟「魔鬼细节」：装修连按金投资逾百万 日卖呢个数先回本

饮食
更新时间：12:00 2026-05-31 HKT
发布时间：12:00 2026-05-31 HKT

近年手摇饮品店在香港开完一间又一间，不少人对其经营成本及利润感到好奇。一名台茶店负责人于2018年，在香港尖沙咀经历了天价租金及繁复的加盟开店过程，事主对当年庞大的开支及隐藏行规感受甚深。

台湾拜师回港开店  装修连按金投资逾百万

日前，有台茶店负责人在社交平台上分享个人经历，详细讲述当年只身前往台湾取得手摇饮品代理权，以至回港后寻找舖位、计算装修及设备成本的真实过程，让大众一窥这个行业的真实运作情况。

事件始于2018年，当时正值「珍奶战国年代」，市场上有多间知名品牌鼎立，事主忆述其中一间大型品牌更曾报价「100万港币做香港代理」。事主表示，由于当时是「转行业，对饮品手摇一窍不通」，只能够「揾个行内嘅人带住」。他最终花费约40多万港元，亲身飞往台北向一间当时只有五至六间分店的茶饮品牌「学师」。事主形容该品牌虽然规模较小，但老板是台北人，「比较好倾灵活度大」。

在合作方面，事主表示与台湾人合作「都尚算冇乜问题」，但亦听闻业界有许多魔鬼细节，例如「连一支饮管都要同总代理买」。根据事主的描述，回港后他在2018年11月于尖沙咀厚福街租下一个不足200呎的舖位，连同杂费及差饷月租高达13万港元。

尖沙咀200呎舖月租13万  更设「隐藏收费」

开业成本方面，除了交予业主高达52万的「三按一上」(即缴付3个月租金作按金及1个月租金预缴作上期)外，由于舖位前身为小食店，因此不少地方需要由零重做，单是装修便花费50至60万。

此外，于台港两地采购的器材设备便已耗资20多万，而首批向台湾订购的2至3个月食材用量亦花费近20万。

入舖后，事主更发现该区有一项神奇开支，就是要缴交泊车费，由专人看管店外的车位，对方更会发出写有「收泊车费」的单据。

事主又揭开台式茶饮店加盟制度的「魔鬼细节」，他提醒有意者必须看清合约中「有几多强制购货比例、装修出资同埋分成分布」，否则一旦签错，总公司权利极大，「代理只系俾人揿住嚟砌」。

网民惊讶：咩驱使你有勇气租一个10几万嘅舖位

帖文一出，随即引发网民热烈讨论。有网民质疑台湾饮品业是「鸡棚」，认为品牌方透过花钱炒作新闻及「叫人慢慢冲 制做排队效应」来吸引加盟，最终因加盟者过多而分薄人流，导致全线结业。同时，不少人对高昂的租金感到惊讶，直言在该地段交六位数租金经营极度困难，并好奇询问「系咩驱使你有勇气租一个10几万嘅舖位？」更有网民问及究竟要做多少生意才足够应付租金，事主则亲自回复透露：「平均真系要日卖500杯」。

资料来源:hkbaroness33@Threads

延伸阅读：炮台山西餐厅苦呻午市生意冷清！地段差「每次落雨都无客」 网民献计提1点

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
影视圈
14小时前
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
投资理财
7小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
14小时前
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇闻趣事
6小时前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
22小时前
中环情侣争执惊动警员到查 揭酒后驾驶
00:55
中环情侣争执惊动警员到查 揭酒后驾驶
突发
3小时前
陈司翰惊爆秘婚 疫情期间一切从简荣升人夫 公园行礼戏言「悭返笔」 现转行录有声书
陈司翰惊爆秘婚 疫情期间一切从简荣升人夫 公园行礼戏言「悭返笔」 现转行录有声书
影视圈
4小时前
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
社会
17小时前
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
2026-05-30 09:00 HKT