台茶店热潮背后 负责人揭加盟「魔鬼细节」：装修连按金投资逾百万 日卖呢个数先回本

近年手摇饮品店在香港开完一间又一间，不少人对其经营成本及利润感到好奇。一名台茶店负责人于2018年，在香港尖沙咀经历了天价租金及繁复的加盟开店过程，事主对当年庞大的开支及隐藏行规感受甚深。

台湾拜师回港开店 装修连按金投资逾百万

日前，有台茶店负责人在社交平台上分享个人经历，详细讲述当年只身前往台湾取得手摇饮品代理权，以至回港后寻找舖位、计算装修及设备成本的真实过程，让大众一窥这个行业的真实运作情况。

事件始于2018年，当时正值「珍奶战国年代」，市场上有多间知名品牌鼎立，事主忆述其中一间大型品牌更曾报价「100万港币做香港代理」。事主表示，由于当时是「转行业，对饮品手摇一窍不通」，只能够「揾个行内嘅人带住」。他最终花费约40多万港元，亲身飞往台北向一间当时只有五至六间分店的茶饮品牌「学师」。事主形容该品牌虽然规模较小，但老板是台北人，「比较好倾灵活度大」。

在合作方面，事主表示与台湾人合作「都尚算冇乜问题」，但亦听闻业界有许多魔鬼细节，例如「连一支饮管都要同总代理买」。根据事主的描述，回港后他在2018年11月于尖沙咀厚福街租下一个不足200呎的舖位，连同杂费及差饷月租高达13万港元。

尖沙咀200呎舖月租13万 更设「隐藏收费」

开业成本方面，除了交予业主高达52万的「三按一上」(即缴付3个月租金作按金及1个月租金预缴作上期)外，由于舖位前身为小食店，因此不少地方需要由零重做，单是装修便花费50至60万。

此外，于台港两地采购的器材设备便已耗资20多万，而首批向台湾订购的2至3个月食材用量亦花费近20万。

入舖后，事主更发现该区有一项神奇开支，就是要缴交泊车费，由专人看管店外的车位，对方更会发出写有「收泊车费」的单据。

事主又揭开台式茶饮店加盟制度的「魔鬼细节」，他提醒有意者必须看清合约中「有几多强制购货比例、装修出资同埋分成分布」，否则一旦签错，总公司权利极大，「代理只系俾人揿住嚟砌」。

网民惊讶：咩驱使你有勇气租一个10几万嘅舖位

帖文一出，随即引发网民热烈讨论。有网民质疑台湾饮品业是「鸡棚」，认为品牌方透过花钱炒作新闻及「叫人慢慢冲 制做排队效应」来吸引加盟，最终因加盟者过多而分薄人流，导致全线结业。同时，不少人对高昂的租金感到惊讶，直言在该地段交六位数租金经营极度困难，并好奇询问「系咩驱使你有勇气租一个10几万嘅舖位？」更有网民问及究竟要做多少生意才足够应付租金，事主则亲自回复透露：「平均真系要日卖500杯」。

资料来源:hkbaroness33@Threads

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