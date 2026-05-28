Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦当劳变「长者中心」？内地旅客惊讶老友记爱流连快餐店 网民热议揭5大心酸原因

饮食
更新时间：16:31 2026-05-28 HKT
发布时间：16:31 2026-05-28 HKT

连锁快餐店收费低廉又空间舒适，向来被普遍视为年轻人与学生的聚脚地。近日，就有一名内地旅客在到访香港时，于麦当劳内留意到有不少长者聚集用餐及休息，她对此现象感到好奇并在网上发帖询问，引起大批网民的热烈探讨，更有人尝试分析这个独特社会现象的背后成因。

麦当劳＝长者中心？内地客疑惑：为何香港老人都爱吃

一名内地旅客在到访香港时，于麦当劳内留意到有不少长者聚集用餐及休息
一名内地旅客在到访香港时，于麦当劳内留意到有不少长者聚集用餐及休息
她对此现象感到好奇并在网上发帖询问「香港老人为什么很爱麦当劳」
她对此现象感到好奇并在网上发帖询问「香港老人为什么很爱麦当劳」

该名内地网民上传了两张在香港麦当劳拍摄的照片，指自己在香港旅游期间，观察到麦当劳内的客群分布多为长者，并对此情况感到十分不解，遂发文询问「香港老人为什么很爱麦当劳」。

从照片中清晰可见，有多名年迈的长者在店内安坐，他们大多衣著整洁。在其中一张照片中，长者们在桌上的餐点食用完毕后，并未急于离开，而是放松地低头使用智能手机；另一张照片则显示，在热闹的餐厅环境中，有部分长者正与同桌的亲友轻松交谈，气氛悠闲。

网民热议拆解5大背后原因 免费冷气及不赶客为长者聚脚关键

香港长者爱在麦当劳流连，主要源于饮食习惯、环境舒适、经济实惠等因素，加上麦当劳没有一般食肆的翻枱压力，店内俨然变成长者们专属的「社区中心」。

1. 情怀与饮食习惯

网民指出麦当劳进驻香港已经50年，这批长者许多是从年轻时期就开始光顾。对他们而言，吃麦当劳已经成为一种长期的饮食习惯，甚至带有情意结。

2. 环境舒适且不赶客

麦当劳空间相对宽敞，并提供免费冷气和水。最重要的是，相比香港其他食肆为求翻枱率而频繁收餐盘或催促客人，麦当劳即使客人只点一杯饮料也能自在地久坐，员工不会给予压力。

3. 填补公共休憩空间的不足

有留言点出香港的城市空间问题，指出商场免费座位极少，室外公园选择也不多。因此，有冷气且能免费久坐的麦当劳，变相成为了长者们珍贵的室内休憩空间。

4. 满足社交与聚会需求

麦当劳无意中发挥了「社区中心」的功能。长者们可以每天在这里约见旧友聊天，甚至结识新朋友，让退休生活有固定的社交场所和乐趣。

5. 经济实惠与生活便利

除了有专属的长者优惠能减轻经济负担外，麦当劳的餐点「好吃便宜且快」。对于觉得在香港买菜做饭费时费力的长者来说，这是一个极度方便且高性价比的选择。

 

资料来源：你大姐还是你大姐＠小红书

 

同场加映：快餐店奇观！白坐阿伯霸气叫服务员送水埋位 后续超展开 网民：可能买咗大量萝卜糕券

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:04
公务员加薪｜公务员薪酬趋势净指标出炉 高层加4.12% 中层加2.64% 低层加1.17%
政情
6小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
7小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
18小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
21小时前
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
9小时前
银行收紧内地客开户 记者实测各大行 中资行职员称暂停 建银：无法保证获批 汇丰指仍可申请
银行收紧内地客开户 记者实测各大行 中资行职员称暂停 建银：无法保证获批 汇丰指仍可申请
商业创科
7小时前
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
时事热话
5小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
2026-05-27 13:36 HKT
法拉利主席埃尔康周二在罗马附近的教宗夏日别墅，向良十四世展示白色电动车Luce。法新社
法拉利首款电动车引群嘲 市值蒸发392亿
即时国际
7小时前
凯柏峰外貎。资料图片
珍惜生命｜将军澳男住客飞堕天井 当场气绝
突发
9小时前