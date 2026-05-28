麦当劳变「长者中心」？内地旅客惊讶老友记爱流连快餐店 网民热议揭5大心酸原因

连锁快餐店收费低廉又空间舒适，向来被普遍视为年轻人与学生的聚脚地。近日，就有一名内地旅客在到访香港时，于麦当劳内留意到有不少长者聚集用餐及休息，她对此现象感到好奇并在网上发帖询问，引起大批网民的热烈探讨，更有人尝试分析这个独特社会现象的背后成因。

麦当劳＝长者中心？内地客疑惑：为何香港老人都爱吃

一名内地旅客在到访香港时，于麦当劳内留意到有不少长者聚集用餐及休息

她对此现象感到好奇并在网上发帖询问「香港老人为什么很爱麦当劳」

该名内地网民上传了两张在香港麦当劳拍摄的照片，指自己在香港旅游期间，观察到麦当劳内的客群分布多为长者，并对此情况感到十分不解，遂发文询问「香港老人为什么很爱麦当劳」。

从照片中清晰可见，有多名年迈的长者在店内安坐，他们大多衣著整洁。在其中一张照片中，长者们在桌上的餐点食用完毕后，并未急于离开，而是放松地低头使用智能手机；另一张照片则显示，在热闹的餐厅环境中，有部分长者正与同桌的亲友轻松交谈，气氛悠闲。

网民热议拆解5大背后原因 免费冷气及不赶客为长者聚脚关键

香港长者爱在麦当劳流连，主要源于饮食习惯、环境舒适、经济实惠等因素，加上麦当劳没有一般食肆的翻枱压力，店内俨然变成长者们专属的「社区中心」。

1. 情怀与饮食习惯

网民指出麦当劳进驻香港已经50年，这批长者许多是从年轻时期就开始光顾。对他们而言，吃麦当劳已经成为一种长期的饮食习惯，甚至带有情意结。

2. 环境舒适且不赶客

麦当劳空间相对宽敞，并提供免费冷气和水。最重要的是，相比香港其他食肆为求翻枱率而频繁收餐盘或催促客人，麦当劳即使客人只点一杯饮料也能自在地久坐，员工不会给予压力。

3. 填补公共休憩空间的不足

有留言点出香港的城市空间问题，指出商场免费座位极少，室外公园选择也不多。因此，有冷气且能免费久坐的麦当劳，变相成为了长者们珍贵的室内休憩空间。

4. 满足社交与聚会需求

麦当劳无意中发挥了「社区中心」的功能。长者们可以每天在这里约见旧友聊天，甚至结识新朋友，让退休生活有固定的社交场所和乐趣。

5. 经济实惠与生活便利

除了有专属的长者优惠能减轻经济负担外，麦当劳的餐点「好吃便宜且快」。对于觉得在香港买菜做饭费时费力的长者来说，这是一个极度方便且高性价比的选择。

资料来源：你大姐还是你大姐＠小红书