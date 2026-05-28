太兴/敏华大派现金券！14餐饮品牌联推$33即减优惠／$3加购／$33特价套餐

太兴集团作为香港极具代表性的多元品牌休闲餐饮企业，旗下涵盖港式、台式及东南亚等多国风味，一直深受广大食客欢迎。为庆祝「太兴App」踏入3周年，集团现正推出震撼全城的「太兴App 3周年激赏」，豪派总值高达$333的餐饮电子优惠券！食客只需下载应用程式，即有机会以低至$3的极致优惠价，品尝多款人气经典美食，更大派$3及$33立减现金券，绝对是今个暑假不可错过的超值揾食攻略！

太兴/敏华茶市晚市立减$3 全日激减$33

「太兴App 3周年激赏」豪派总值高达$333的餐饮电子优惠券。

「太兴App 3周年激赏」直接送出多张现金折扣券，灵活满足不同时段的用餐需求！优惠包揽14大品牌的「茶市及晚市$3优惠券」各3张，食客只需于下午茶时段消费满$40，或晚市时段消费满$60，即可直接作$3扣减，非常适合日常的轻食时光。若与亲朋好友欢聚大餐，则绝不能错过「全日$33优惠券」（共2张），只需于全日任何时段消费满$300即可作$33使用，无论是三五知己还是家庭聚餐，都能轻松享有折上折的丰富餐饮体验。

「$3抵食」超值加购原盅靓汤/油菜/肠粉

由即日起至2026年8月31日，登记成为「太兴App」新会员或现有会员，均可获赠多达19款、合共24张的「$3抵食万岁」优惠券。食客凡于太兴、敏华冰厅、茶木及锦丽等14个指定品牌消费满指定金额，即可以$3极致震撼价加购多款经典美食。例如在太兴加配翠绿鲜甜的健康油菜，或于敏华冰厅品尝火候十足、滋润养颜的原盅靓汤，又或在靠得住粥面小馆品尝混酱肠粉。喜欢台式风味的食客，更可于茶木以优惠价享用入味非常、口感软嫩的310溏心蛋。优惠涵盖早、午、晚各个时段，让大众以超低价钱大快朵颐，品尝各品牌的手本名菜。

七月限定「$33日日食」招牌美食

踏入7月，惊喜优惠再升级！由2026年7月6日至23日期间的指定日子，会员只需登入应用程式的「领取优惠券」专区，即有机会抢获「$33日日食」电子优惠券。各大品牌将轮流推出精选套餐，当中包括太兴的「火腿生菜丝通粉配炒蛋及松脆多士套餐」，汤底清甜惹味，为早晨注入满满活力；还有敏华冰厅的「潮式沙茶牛肉公仔面套餐」，浓郁的沙茶酱汁配上滑嫩牛肉，令人回味无穷。此外，茶木更会于晚市推出极具人气的招牌甜品「蜜糖砖块」，外层香脆、内里绵软的厚多士配上甜蜜雪糕，只需$33即可尽情享受，性价比极高。

太兴App周年优惠详情