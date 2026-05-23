连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应

近年丰盛的海鲜拼盘大受消费者欢迎，一锅尽享多款顶级海产，绝对是亲朋好友聚餐的热门之选。连锁酒楼「星海・星海荟」于近日推出全新「海陆空鲜味聚宝盆」，以超级优惠价$598即可享用四人份豪华海鲜盛宴，一次过品尝生猛龙虾、鲜嫩鲍鱼等多款矜贵食材。

连锁酒楼海鲜拼盘四人餐 $598叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸

连锁酒楼海鲜拼盘四人餐 $598叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸

$598海鲜拼盘四人餐 全线4分店特价供应

连锁酒楼「星海・星海荟全新推出「海陆空鲜味聚宝盆」，这款四人份量的大餐足足包含了十款精选食材。海鲜方面主打肉质鲜甜的蒜蓉生猛龙虾、鲜味浓郁的豉汁蒸蛏子、爽弹的蒜蓉粉丝蒸元贝，配上清蒸深海龙趸腩、果皮丝蒸鲜鲍鱼、鲜美爽滑的沙白和咸淡水游水大头虾。

餐厅厨师团队针对不同食材的特性，采用多种专属的蒸煮手法精心炮制，锁住原汁原味，确保每一口都新鲜弹牙、鲜味十足。除了丰富优质的海产，套餐更悉心加入惹味的豉蒜南瓜蒸排骨及肉质嫩滑的豉油皇乳鸽，并辅以清甜胜瓜以平衡口感、增添清新风味。

星海・星海荟「海陆空聚宝盆」优惠

优惠价钱： 四人份超级优惠价 $598（原价 $988）；六人份只需另加 $299。

套餐包含： 蒜蓉生猛龙虾、豉汁蒸蛏子、蒜蓉粉丝蒸元贝、清蒸深海龙趸腩、果皮丝蒸鲜鲍鱼、爽滑沙白、咸淡水游水大头虾、豉蒜南瓜蒸排骨、豉油皇乳鸽、清甜胜瓜。

特别备注： 不设入座时限；每日供应数量有限，售完即止。

各分店预订及联络资讯：

星海 (The ONE) 地址： 尖沙咀弥敦道 100 号 The ONE L18 楼层 (港铁尖沙咀站 B 出口) 电话： 2811 9980 / WhatsApp: 6468 7968

星海 (观塘) 地址： 观塘开源道 79 号鳄鱼恤中心 2 楼 (港铁观塘站 A2 出口 APM 通道) 电话： 2811 9788 / WhatsApp: 6468 7958

星海荟 (铜锣湾) 地址： 铜锣湾波斯富街 99 号利舞台广场 5 楼 (港铁铜锣湾站 A 出口) 电话： 2811 9181 / WhatsApp: 6468 7954

星海荟 (沙田) 地址： 沙田安平街 1 号香港沙田万怡酒店 1 楼 (港铁石门站 C 出口) 电话： 2811 9068 / WhatsApp: 6468 7955



资料来源：星海 星海荟 thestarview