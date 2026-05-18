连锁中菜馆午市点心半价！即叫即蒸手工点心$8起 荃湾/启德/沙田店适用

新派潮州菜馆「自己人」以时尚装潢及特色兼备的舒适环境见称，巧妙融合传统潮州风味与创新元素，深受广大食客喜爱。近日「自己人」更推出震撼的午市全线点心半价优惠，多款即叫即蒸的手工点心均以半价的价钱发售，绝对是品尝高质素点心的最佳时机，性价比极高。

新派中菜馆「自己人」手工点心午市半价！荃湾/启德/沙田3店适用

新派中菜馆「自己人」手工点心午市半价！荃湾/启德/沙田3店适用

即叫即蒸点心低至$8

在寻找优质的香港潮州菜馆时，除了要求正宗口味，用餐体验亦同样重要。由即日起，食客只需于指定午餐时段亲临「自己人」荃湾、启德或沙田店，并即场进行免费入会登记，即可享受全线点心半价折扣，紫蓉八爪鱼、抱抱虾饺、黑蒜虾烧卖等点心低至$8，是与家人、朋友或同事共聚午餐的高性价比选择。

「自己人」的餐饮团队致力于传承传统潮州风味，同时不断注入创新元素，炮制出一系列精致的手工点心及地道小菜。每款点心均坚持即叫即蒸的原则，确保客人品尝时新鲜热辣。不论是讲究手工的经典潮式点心，还是充满惊喜的新派创意小食，每一口都能感受到师傅的用心与诚意，丰富的层次让人忍不住想多点几笼大快朵颐。

「自己人」点心半价优惠

适用分店地点：荃湾店、启德店及沙田店

适用星期及时段：逢星期一至日，午市时段 11:00 至 16:30

条款及细则： 食客必须即场免费登记成为会员，方可享有此半价优惠。 此优惠不适用于公众假期。 详情及最终决定权以「自己人」餐厅官方公布为准。



资料来源：自己人