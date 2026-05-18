Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁中菜馆午市点心半价！即叫即蒸手工点心$8起 荃湾/启德/沙田店适用

饮食
更新时间：13:35 2026-05-18 HKT
发布时间：13:35 2026-05-18 HKT

新派潮州菜馆「自己人」以时尚装潢及特色兼备的舒适环境见称，巧妙融合传统潮州风味与创新元素，深受广大食客喜爱。近日「自己人」更推出震撼的午市全线点心半价优惠，多款即叫即蒸的手工点心均以半价的价钱发售，绝对是品尝高质素点心的最佳时机，性价比极高。

新派中菜馆「自己人」手工点心午市半价！荃湾/启德/沙田3店适用

新派中菜馆「自己人」手工点心午市半价！荃湾/启德/沙田3店适用
新派中菜馆「自己人」手工点心午市半价！荃湾/启德/沙田3店适用

即叫即蒸点心低至$8

在寻找优质的香港潮州菜馆时，除了要求正宗口味，用餐体验亦同样重要。由即日起，食客只需于指定午餐时段亲临「自己人」荃湾、启德或沙田店，并即场进行免费入会登记，即可享受全线点心半价折扣，紫蓉八爪鱼、抱抱虾饺、黑蒜虾烧卖等点心低至$8，是与家人、朋友或同事共聚午餐的高性价比选择。

「自己人」的餐饮团队致力于传承传统潮州风味，同时不断注入创新元素，炮制出一系列精致的手工点心及地道小菜。每款点心均坚持即叫即蒸的原则，确保客人品尝时新鲜热辣。不论是讲究手工的经典潮式点心，还是充满惊喜的新派创意小食，每一口都能感受到师傅的用心与诚意，丰富的层次让人忍不住想多点几笼大快朵颐。

 

「自己人」点心半价优惠

  • 适用分店地点：荃湾店、启德店及沙田店
  • 适用星期及时段：逢星期一至日，午市时段 11:00 至 16:30
  • 条款及细则：
    • 食客必须即场免费登记成为会员，方可享有此半价优惠。
    • 此优惠不适用于公众假期。
    • 详情及最终决定权以「自己人」餐厅官方公布为准。

 

资料来源：自己人

 

同场加映：大家乐一日限定快闪优惠！1招即送免费热饮 网民：饮杯热奶茶都好㖞

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
影视圈
2026-05-17 10:00 HKT
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
影视圈
5小时前
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
时尚购物
2026-05-17 10:00 HKT
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
6小时前
传《高朋满座2》接棒《爱回家》 「高B」钟煌近况曝光曾卷不伦恋？ 揭与镜仔姊弟关系
传《高朋满座2》接棒《爱回家》 「高B」钟煌近况曝光曾卷不伦恋？ 揭与镜仔姊弟关系
影视圈
17小时前
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
即时中国
7小时前
的士撞毙过路男子。梁国峰摄
00:35
东涌男子被的士撞死 司机涉危险驾驶引致他人死亡被捕
突发
6小时前
伊波拉病毒︱专家指初期病征似感冒、肠胃炎 无特定疗法可治 拆解香港受影响风险
伊波拉病毒︱专家指初期病征似感冒、肠胃炎 无特定疗法可治 拆解香港受影响风险
社会
4小时前
林漪娸点名闹爆戴志伟拍吻戏强行骚扰：佢伸脷，虾𡃁妹 赞任达华正人君子 一拍档极怕丑
林漪娸点名闹爆戴志伟拍吻戏强行骚扰：佢伸脷，虾𡃁妹 赞任达华正人君子 一拍档极怕丑
影视圈
17小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT