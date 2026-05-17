日式豚肉生姜烧做法/材料一文睇 5招秘诀教煮宫崎乡土料理｜世界煮意

日式豚肉生姜烧是著名日本菜，是宫崎的乡土料理。来自九州宫崎的木村润一郎师傅（木户主厨），今天示范的日式豚肉生姜烧，是他家乡最具代表性的下饭菜，喜欢日本膳食的话，不妨边学边做。

日式豚肉生姜烧做法/材料一文睇 重视家传配方

日本菜主要分为经典和食及家庭膳食两大类，前者包括寿司、天妇罗、厨师发办、怀石及会席料理等，是利用当季的优质食材，呈现独特的烹调手艺与用餐体验。家庭膳食的用料相对朴实简约，注重自家配方与口味，属于亲切熟悉的「家的味道」。木村师傅表示，豚肉生姜烧是宫崎著名乡土料理，是家家户户都会炮制的家常菜，除必备的豚肉片外，还少不了洋葱、椰菜、姜蓉、白芝麻、味醂及酱油等，再根据家传比例，调制出香、甜、咸、鲜的丰富层次，再伴上一碗白米饭，就是从小吃着长大的地道风味。



示范菜式：日式豚肉生姜烧

分量：1人份 需时：30分钟

材料：豚肉片 130克、白洋葱 1/4个、椰菜 100克、清葱粒 少许、白芝麻 少许、清酒 少许、黑芝麻油 适量

酱汁：日本酱油 30毫升、味醂20毫升、清酒30毫升、日本白砂糖 10克、姜蓉 10克、蒜蓉 5克、麻油 少许、白芝麻 少许、味之素 少许

做法：

在碗中拌匀所有酱汁材料，吸干豚肉片水分，切块。 将椰菜切块，放入清水中浸10分钟，沥干。将白洋葱小切块，放入清水中浸10分钟，沥干。 将铁板烧热，涂上黑芝麻油，铺上椰菜，转小火略煮。 烧热平底镬加黑芝麻油，下白洋葱炒香，加豚肉片炒匀，注入酱汁，用小火边煮边搅拌至豚肉全熟。 把煮好的豚肉淋在椰菜上，加白芝麻及青葱粒。



5招秘诀教煮日式豚肉生姜烧

白洋葱清甜可口，能增加菜式风味，也能借此减少白砂糖的份量。 将炒香的白芝麻加入酱汁中，具提香作用。 来自北海道的十胜豚肉，是日本顶级优质肉品，采用天然无污染方法饲养，肉质幼嫩细致、油脂分布均匀，肉味浓郁鲜美不带臊味。 十胜豚肉切成薄片适合炮制生姜烧、日本火锅及烧肉，厚切则能炖煮、香煎和烤焗。 炒豚肉片时不宜太大火，避免酱汁迅速蒸发变得浓稠。

木村润一郎师傅 擅长炭火和烧烤烹法

木村润一郎师傅是宫崎炭火烧及博多串烧专门店木户的主厨，来自日本九州宫崎，于家乡的厨师专门学校毕业后，曾在当地多间著名酒店的和食部工作，及后加入厨师专门学校执教，主要指导传统日本料理的饮食精髓及基本厨艺。十多年前，木村师傅开始去亚洲不同地区的日本餐厅担任主厨，展现他擅长利用炭火和烧烤的烹饪技巧，让更多人认识日本乡土美食的独特之处。

木户

营业时间：星期日至四，12:00至15:00、18:00至23:00；星期五及六，12:00至15:00、18:00至24:00

地址：尖沙咀棉登径8号地下G12至13号舖

查询：2104 6855

网址：按此



文：EH 图：星岛日报