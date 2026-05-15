西湾河长者饭堂「金膳素食」结业！屹立38年斋舖 每周免费派饭 街坊不舍︰最好食呢间

在现今讲求饮食多元的社会，传统老店的结业总令人惋惜。近日，有西湾河街坊在社交平台群组分享，表示于该区屹立38年的斋舖「金膳素食」传出结业消息，引起大批网民热议。该店不仅是区内为数不多的素食选择，其坚持多年的慈善免费派饭活动，更是区内不少长者的饭堂，结业消息令人倍感不舍。

西湾河38年「金膳素食」光荣结业！5.31最后营业

日前有网民于facebook群组「筲箕湾西湾河关注组」上，以「西筲唔够多人食素？得一间都守唔住！」为题发文，分享西湾河区老字号斋舖「金膳素食」结业的消息。店家于门外张贴结业告示，表示「经营38年本区」，将于5月31日光荣结业，并「多谢各位师兄及街坊捧场」。

金膳素食于西湾河屹立近40年，供应的斋菜种类繁多，有汤羹、小菜、煲仔菜、焗饭、炒饭面饭、粥、汤面及烩饭等。有帮衬过的食客表示餐厅既有传统茶记的味道，亦有各类粤式素点心及创意素食，是区内少数的素食选择，推介招牌菜包括星洲炒米、鱼香茄子肉碎炆鸳鸯米等。而午市更有抵食客饭供应，一餸一饭连例汤，约$70。

每周免费慈善派饭 引长者排队

店家结业消息一出，引来大批街坊留言表达不舍之情，许多长期帮衬的熟客都深感惋惜，纷纷留言表示「真系唔舍得」、「最好食呢间…点算」。有网民更称赞其「杂斋好食」，是充满回忆的味道；更有由读书时期已帮衬的客人，「帮衬咗好耐，由旧舖到新舖」，对结业非常不舍。

除了食物质素，店家的善举亦备受赞扬。有留言提到店家每个星期都有免费派饭活动，逢星期三会派发60个慈善饭盒，每次都会有很多长者在店外排队，温暖了许多老友记的胃。结业消息传出后，不少人担心区内长者会失去一个重要的饭堂。

网民估计老板年纪大退休 称转手继续开斋舖

然而，亦有网民持不同意见，批评店家「服务差，啲嘢贵，唔好食」。有人指出「服务态度一般」，更有食客分享不愉快的经历，指「有次好多吉枱都要四个唔识既人撘埋一枱，好似打麻将咁」。最后亦有网民估计店家结业的原因，有人指「系老板年纪大退休，佢啲仔女又无接手传承」，但亦有留言称店家只是「转手了，继续开斋舖」，为街坊带来一丝希望。

资料来源︰筲箕湾西湾河关注组、素食青年、素造日常の动物有情