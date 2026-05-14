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连锁酒楼晚市震撼优惠！乳鸽/海鲜小菜$4起 原只烧鹅$80 脆皮乳猪$180 星期一至日5:30pm起供应

饮食
更新时间：15:11 2026-05-14 HKT
发布时间：15:11 2026-05-14 HKT

明星海鲜酒家优惠｜想与亲朋好友品尝一顿丰盛又实惠的海鲜粤菜？「明星海鲜酒家」在5月份推出一系列精选晚饭超值优惠，多款招牌菜式以震撼价发售，当中包括仅需$4便能品尝到的脆皮炸乳鸽，以及仅$80的原只烧鹅，绝对是晚市聚餐的不二之选。

明星海鲜酒家晚市优惠！乳鸽/海鲜小菜$4起 原只烧鹅$80 脆皮乳猪$180

明星海鲜酒家晚市优惠！乳鸽/海鲜小菜$4起 原只烧鹅$80 脆皮乳猪$180
明星海鲜酒家晚市优惠！乳鸽/海鲜小菜$4起 原只烧鹅$80 脆皮乳猪$180

明星海鲜酒家今次优惠诚意十足，首推仅需$4的「脆皮炸乳鸽」（半只），每位食客均可享用此优惠。乳鸽即叫即炸，外皮酥脆甘香，肉质细嫩多汁，令人回味无穷。此外，还有$18半只的「明星脆皮烧鸡」，金黄香脆的外皮锁住丰腴肉汁，是佐饭的绝佳配搭。

除了经典烧味，海鲜亦是本次优惠的一大亮点。多款海鲜菜式均以$28的均一价酬宾，当中包括「蒜蓉开边蒸海生虾」，生虾开边后铺上满满的蒜蓉清蒸，蒜香与虾的鲜甜完美融合，爽口弹牙。另一款「陈皮油盐蒸沙巴仔」亦不容错过，以传统的陈皮油盐引出沙巴仔的细腻肉质与鲜味，鱼肉嫩滑，风味十足。

10位或以上预订 升级特价烧鹅／脆皮乳猪

如果聚餐人数众多，千万不要错过这次的升级优惠。凡提前预订，每台10位或以上即可用$180的震撼价，享用原只「鸿运脆皮乳猪」。烤得色泽红润的乳猪，拥有薄脆如饼干的酥皮，入口即化，而对于钟情烧鹅的食客，则可以$80品尝原价动辄数百元的「至尊烧鹅皇」。

明星海鲜酒家5月晚市优惠

  • 优惠期限：星期一至日晚上17:30后供应。
  • 优惠内容：
    • 升级优惠 (10位或以上预订)：
      • 鸿运脆皮乳猪 $180/只。
      • 至尊烧鹅皇 $80/只。
    • 精选优惠 (每台限选一款)：
      • 脆皮炸乳鸽 $4/半只 (每位限享半只)。
      • 明星脆皮烧鸡 $18/半只。
      • 陈皮油盐蒸沙巴仔 $28/条。
      • 蒜蓉开边蒸海生虾 $28/份。
      • 酱爆西兰花炒虾球脆蚌片 $28/份。
      • 鱼子酱伴(冰镇鲍鱼/脆皮鲍鱼) $28/位。
  • 条款及细则：
    • 所有优惠只限大堂享用，不适用于厅房及外卖。
    • 优惠食品数量有限，售完即止。
    • 此优惠不可与其他优惠及任食火锅同时享用。
    • 西九龙「明星楼」不适用此推广；深水埗分店不设乳鸽、烧鹅及烧鸡优惠。
    • 另收加一服务费，详细条款请参考店内海报。

 

资料来源：明星海鲜酒家 集团

 

同场加映：一粥面快闪优惠！$38叹红烧猪手/花胶云吞鸡 半价优惠试全新藜麦菜饭

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