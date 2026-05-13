连锁酒家食长脚蟹藏「魔鬼细节」!? 港男批注定要交智商税：酒楼染上一个坏习惯

近年，到连锁酒家享用阿拉斯加长脚蟹，是不少市民聚餐的新选择。不过，有港男就在社交平台控诉酒楼的长脚蟹优惠，指不少推广都有指定重量，客人只有在享用「蟹仔」时获得优惠价，而对只想品尝更肥美大蟹食客而言，形同「智商税」。

港男轰连锁酒楼卖长脚蟹 暗藏「魔鬼细节」 ：随时交智商税

有网民在社交平台群组「香港街市鱼类海鲜研究社 」上分享个人经历，指留意到「越来越多酒楼酒家染上一个坏习惯」，便是在长脚蟹推广海报上，以细小字体列明优惠限制。事主认为，若消费者没有留意，便很容易需要「交智商税」。

该网民指出，酒楼的皇帝蟹优惠「永远只限 “四斤以下” 嘅蟹仔」，形容这些蟹「太细只又瘦猛猛（瘦蜢蜢）冇乜肉食」。若想选择较大只、肉质更丰富的长脚蟹，优惠便「马上与你无关」，价格级数跳升，每斤可能「多收你70蚊 (仲要加一)」。事主坦言这种做法让他有在缴交「富人税」的感觉。他总结其经历并向其他网民提问：「佢哋咁样你会唔会帮衬？」。

网民反指酒楼做法正常

帖文一出，随即引发网民热烈回应，然而大部分留言的意见与事主相左。不少网民认为，酒楼在海报上「其实写得好清楚」、「其实大部分优惠都系会有条款，正路系要睇，唔明就问」，不存在误导问题，消费者在光顾前应先了解清楚条款。亦有网民从市场角度分析，指出海鲜「越大只越贵」是普遍现象，认为「细只同大只都优惠紧俾你」、「买活蟹都系咁上下价，依家仲要整埋比你食」，价格不同实属正常。

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