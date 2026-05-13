Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗面店斩鸡流程标准化？公开「上庄/下庄」份量 食客望有改善：之前以为叫霸王鸡骨套餐

饮食
更新时间：14:32 2026-05-13 HKT
发布时间：14:32 2026-05-13 HKT

在饮食业竞争激烈的当下，食客的真实评价往往决定店舖的口碑。最近，元朗一间开业超过20年的餐厅在社交平台收集食客意见后，就部分负面评价作出公开回应，更详细列出具体的改善措施，包括将斩鸡的制作流程标准化，更公开「上庄」及「下庄」的份量供大众参考，引起网民及食客关注。

元朗面店斩鸡流程标准化？公开「上庄/下庄」份量：将跟住标准出餐

位于元朗的「过桥面档」于2000年开业，起初以车仔面起家（车仔面于2026年5月1起停止供应），后来推出咸鸡及霸王鸡等菜式深受街坊食客欢迎。早前，餐厅在社交平台收集食客的意见，整理出4大需要改善的问题，如有食客反映「鸡肉太多骨同皮」，店方表示已提醒员工注意质素，承诺「唔会再令大家得葱同芽菜捞饭」，确保有充足鸡肉；有食客投诉食物调味过咸，店方则承认腌制流程出现问题并已即时更改，「唔会再搞到大家要洗肾」。至于被指店员态度差，店方称已向相关员工作口头警告，并强调若态度持续恶劣，「会解雇该名员工」。

此外，针对「质素越嚟越差」的批评，店方表示会将制作流程标准化，又计划「拍片同制定指引俾员工跟住做」。日前，店方再发布帖文，称已重新向员工讲解「上庄下庄嘅斩鸡手法同份量」，并公开「上庄」及「下庄」的图片作为「标准」供食客参考，日后将会以此标准出餐，希望能够为食客带来满意的用餐体验。

网民望有改善：之前以为叫霸王鸡骨套餐

店方具体的改善措施获得不少网民关注，「好，下次再试下系未回复当年勇先」、「希望有改善，之前以为叫霸王鸡骨套餐！」此外，有忠实食客提出细节改善建议，称「外卖啲葱比起堂食少」，希望店方可以「加返啲葱」，也有食客表示多年前光顾时葱量较丰富。与此同时，有著重饮食健康的食客则好奇：「咁有无得指定要鸡胸」、「可唔可以指定唔要脾，净要胸」，惟店方表示为了确保质素及份量，「不能指定走鸡胸」，同时将会取消供应轻量装霸王鸡饭，对此有食客表示可惜，直言「真系会食唔哂」，希望在点餐时增加灵活性。

来源：kaukiunoodles@Threads

文：LW

同场加映：添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕

最Hit
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
01:53
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
商业创科
15小时前
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
影视圈
19小时前
九龙城43岁女子家中烧炭亡 据悉为乐风集团创办人周佩贤
01:53
九龙城43岁女子家中烧炭亡 据悉为「楚撚记 」老板、乐风集团创办人周佩贤
突发
16小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
2026-05-12 08:00 HKT
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
影视圈
21小时前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
4小时前
谢霆锋、张栢芝传在港世纪会面  扒房影片泄密冲上热搜  育有两子被封圈中离婚模范
谢霆锋、张栢芝传在港世纪会面  扒房影片泄密冲上热搜  育有两子被封圈中离婚模范
影视圈
6小时前
太子花墟超群饼店5.17结业！屹立近60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
超群饼店太子花墟店结业！屹立60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
饮食
3小时前
观塘新商场「三布目Scramble Hill」将开幕！180+商户进驻 一田/松屋/云川米线陆续登场
观塘新商场「三布目Scramble Hill」将开幕！180+商户进驻 一田/松屋/云川米线陆续登场
时尚购物
2026-05-12 15:26 HKT
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
影视圈
47分钟前