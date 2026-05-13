元朗面店斩鸡流程标准化？公开「上庄/下庄」份量 食客望有改善：之前以为叫霸王鸡骨套餐

在饮食业竞争激烈的当下，食客的真实评价往往决定店舖的口碑。最近，元朗一间开业超过20年的餐厅在社交平台收集食客意见后，就部分负面评价作出公开回应，更详细列出具体的改善措施，包括将斩鸡的制作流程标准化，更公开「上庄」及「下庄」的份量供大众参考，引起网民及食客关注。

元朗面店斩鸡流程标准化？公开「上庄/下庄」份量：将跟住标准出餐

位于元朗的「过桥面档」于2000年开业，起初以车仔面起家（车仔面于2026年5月1起停止供应），后来推出咸鸡及霸王鸡等菜式深受街坊食客欢迎。早前，餐厅在社交平台收集食客的意见，整理出4大需要改善的问题，如有食客反映「鸡肉太多骨同皮」，店方表示已提醒员工注意质素，承诺「唔会再令大家得葱同芽菜捞饭」，确保有充足鸡肉；有食客投诉食物调味过咸，店方则承认腌制流程出现问题并已即时更改，「唔会再搞到大家要洗肾」。至于被指店员态度差，店方称已向相关员工作口头警告，并强调若态度持续恶劣，「会解雇该名员工」。

此外，针对「质素越嚟越差」的批评，店方表示会将制作流程标准化，又计划「拍片同制定指引俾员工跟住做」。日前，店方再发布帖文，称已重新向员工讲解「上庄下庄嘅斩鸡手法同份量」，并公开「上庄」及「下庄」的图片作为「标准」供食客参考，日后将会以此标准出餐，希望能够为食客带来满意的用餐体验。

网民望有改善：之前以为叫霸王鸡骨套餐

店方具体的改善措施获得不少网民关注，「好，下次再试下系未回复当年勇先」、「希望有改善，之前以为叫霸王鸡骨套餐！」此外，有忠实食客提出细节改善建议，称「外卖啲葱比起堂食少」，希望店方可以「加返啲葱」，也有食客表示多年前光顾时葱量较丰富。与此同时，有著重饮食健康的食客则好奇：「咁有无得指定要鸡胸」、「可唔可以指定唔要脾，净要胸」，惟店方表示为了确保质素及份量，「不能指定走鸡胸」，同时将会取消供应轻量装霸王鸡饭，对此有食客表示可惜，直言「真系会食唔哂」，希望在点餐时增加灵活性。

来源：kaukiunoodles@Threads

文：LW