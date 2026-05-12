千海水产海鲜放题长者88折优惠！生日免费1位+送蛋糕 符合1条件即享 限指定分店

于2024年开业的全港首间即捞海鲜火锅放题「千海水产」，短短两年已扩充至3间分店，主打亲民价钱有得任食鲍鱼、生蚝等自助美食，因而深受港人欢迎。最近其九龙湾淘大商场分店推出全新优惠，包括65岁以上长者优惠88折及生日优惠，特别照顾到一众老友记，让大家可以与家中长辈一同大快朵颐，尽享优质海鲜火锅。

千海水产65岁以上长者88折优惠！只限1分店供应

千海水产这次优惠的一大亮点，绝对是为年满65岁或以上的长者提供的专属折扣。长者们只需在入座时出示有效的身份证明文件，即可在放题时段享有88折优惠，不过优惠只限位于九龙湾淘大商场的分店。

对于喜欢任食火锅的长者来说，这无疑是一个极具吸引力的好消息，能以更实惠的价钱，品尝多款新鲜海产及过百款自助美食，如养殖花蟹、三点蟹、大头虾、鲍鱼、生蚝等。除海鲜外，自助区更有逾120款美食，如冷盘、热荤、蒸笼点心及Häagen-Dazs雪糕等，定能满足不同长者的口味。

同步推生日优惠 符合1条件即1人免费+送蛋糕

除长者优惠，千海水产亦为生日的顾客推出特别优惠。凡于生日正日前后8天内惠顾午市或晚市，只要集齐四位或以上的朋友或家人，当中一位可享半价优惠，并获赠自家制的生日蛋糕一个。如有八位或以上的朋友入座，即可获一位免收费，以及同样获赠生日蛋糕，让寿星感受到满满的祝福和喜悦。

千海水产九龙湾淘大商场店优惠

地址︰九龙湾牛头角道77号淘大商场三期2楼S172-173号舖

优惠期限：即日起至另行通知

价钱︰ 午市︰星期一至五4小时火锅放题成人$308；星期六、日、公众假期及前夕3小时火锅放题成人$328 晚市︰星期一至四2小时火锅放题成人$318起；星期五至日、公众假期及前夕2小时火锅放题成人$338起

内容： 长者优惠：年满65岁或以上，出示有效证明，即可于放题时段获88折优惠。 生日优惠： 生日前后8日内惠顾，4位或以上1位半价并赠送蛋糕；8位或以上1位免费并赠送蛋糕。

条款及细则： 长者优惠只限放题时段享用，且于特别日子不适用 长者及生日优惠须收取原价加一服务费 生日优惠须提前1日预订 所有优惠不能同时使用 如有任何争议，千海水产保留最终决定权



资料来源︰千海水产海鲜火锅放题-九龙湾店