稻香全新宵夜火锅放题！$98/位任食火锅配料、点心、小食 加$30升级酒水任饮

香港人热爱打边炉，在凉快的晚上与三五知己围炉畅谈，绝对是一大乐事。最近，稻香集团看准宵夜时段的市场，强势推出全新的「火锅自助欢乐无限畅饮」推广，每位仅由$98起，即可无限任食火锅配料、点心及甜品，为宵夜带来极致满足的餐饮体验。

稻香全新宵夜火锅点心放题$98/位 任点任食60+款火锅配料、点心、小食

稻香全新宵夜火锅点心放题$98/位 任点任食60+款火锅配料、点心、小食

超过60款火锅配料、点心任点 加$30升级酒水任饮

稻香全新火锅放题由即日起，于全线稻香、稻香超级渔港及稻香．茶居同步推出。仅需$98的价钱，便可以从超过60款的配料中自由挑选，当中包括火锅必备的鲜嫩肥牛、鲜虾、蚬等海鲜肉类，更有各式手打丸类、时令蔬菜及豆制品，确保满足不同食客的口味需求。食客更可以从六款特色汤底中，随意挑选两款作双拼鸳鸯锅，创造属于自己的火锅风味。

与传统火锅放题不同，稻香的火锅放题还加入了港人最爱的点心元素，食客在享受火锅的同时，更可以无限量追加多款精选点心及小食，例如烧卖及酥炸小食。对于追求极致畅饮体验的朋友，更可选择$128的升级方案，享有指定啤酒、汽水及雪糕的无限量任饮任食，完全无需为额外消费而烦恼

稻香火锅点心放题优惠

适用分店：全线稻香、稻香超级渔港及稻香．茶居）

推广日期： 由即日起，直至另行通知

入座时间：每晚8:30pm-10:45pm

收费详情： $98/位：无限量添加火锅配料、点心、小食及甜品（酒水及雪糕享半价优惠）。 $128/位：无限量享用火锅配料、点心、小食、甜品，以及指定啤酒、汽水和雪糕。

条款及细则： 优惠适用于指定分店。 免收加一服务费。 食品供应视乎分店实际情况而定。 详情可向店员查询。



资料来源：稻香集团