Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

稻香全新宵夜火锅放题！$98/位任食火锅配料、点心、小食 加$30升级酒水任饮

饮食
更新时间：17:58 2026-05-11 HKT
发布时间：17:58 2026-05-11 HKT

香港人热爱打边炉，在凉快的晚上与三五知己围炉畅谈，绝对是一大乐事。最近，稻香集团看准宵夜时段的市场，强势推出全新的「火锅自助欢乐无限畅饮」推广，每位仅由$98起，即可无限任食火锅配料、点心及甜品，为宵夜带来极致满足的餐饮体验。

稻香全新宵夜火锅点心放题$98/位 任点任食60+款火锅配料、点心、小食

稻香全新宵夜火锅点心放题$98/位 任点任食60+款火锅配料、点心、小食
稻香全新宵夜火锅点心放题$98/位 任点任食60+款火锅配料、点心、小食

超过60款火锅配料、点心任点 加$30升级酒水任饮

稻香全新火锅放题由即日起，于全线稻香、稻香超级渔港及稻香．茶居同步推出。仅需$98的价钱，便可以从超过60款的配料中自由挑选，当中包括火锅必备的鲜嫩肥牛、鲜虾、蚬等海鲜肉类，更有各式手打丸类、时令蔬菜及豆制品，确保满足不同食客的口味需求。食客更可以从六款特色汤底中，随意挑选两款作双拼鸳鸯锅，创造属于自己的火锅风味。

与传统火锅放题不同，稻香的火锅放题还加入了港人最爱的点心元素，食客在享受火锅的同时，更可以无限量追加多款精选点心及小食，例如烧卖及酥炸小食。对于追求极致畅饮体验的朋友，更可选择$128的升级方案，享有指定啤酒、汽水及雪糕的无限量任饮任食，完全无需为额外消费而烦恼

稻香火锅点心放题优惠

  • 适用分店：全线稻香、稻香超级渔港及稻香．茶居）
  • 推广日期： 由即日起，直至另行通知
  • 入座时间：每晚8:30pm-10:45pm
  • 收费详情：
    • $98/位：无限量添加火锅配料、点心、小食及甜品（酒水及雪糕享半价优惠）。
    • $128/位：无限量享用火锅配料、点心、小食、甜品，以及指定啤酒、汽水和雪糕。
  • 条款及细则：
    • 优惠适用于指定分店。
    • 免收加一服务费。
    • 食品供应视乎分店实际情况而定。
    • 详情可向店员查询。

 

资料来源：稻香集团

 

同场加映：海港旗下中菜馆激抵孖宝！$198叹龙虾伊面+胡须鸡 指定分店晚市供应

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
凯施饼店创办人萧伟坚堕楼亡 涉案工厦昔日设面包工场丢空逾年 银主公开出售
突发
5小时前
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
19小时前
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
影视圈
4小时前
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
时事热话
6小时前
谷德昭胞姊谷薇丽睡梦中猝逝 离世前姊弟仍传短讯 发文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顾你
谷德昭胞姊谷薇丽睡梦中猝逝 离世前姊弟仍传短讯 发文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顾你
影视圈
7小时前
郑世豪不清楚李泳豪家事 指对方系超级好仔 邱芷微曾与李泳汉拍广告：工作上觉得佢唔太差
郑世豪不清楚李泳豪家事 指对方系超级好仔 邱芷微曾与李泳汉拍广告：工作上觉得佢唔太差
影视圈
7小时前
天文台︱周二多区气温升穿30°C 惟周三起降温 连落七日雨兼有雷暴 周六低见23°C
00:57
天文台︱周二多区气温升穿30°C 惟周三起降温 连落七日雨兼有雷暴 周六低见23°C
社会
7小时前
观塘「祥荣茶冰厅」结业！开业60年随花园大厦重建告别 TVB剧集御用冰室取景地
观塘「祥荣茶冰厅」结业！开业60年随花园大厦重建告别 TVB剧集御用冰室取景地
饮食
8小时前
飞蚁大军涌现多区民居 忧脱翅会变白蚁？专家教预防及消灭秘诀
飞蚁大军涌现多区民居 忧脱翅会变白蚁？专家教预防及消灭秘诀
家居装修
6小时前
连锁酒楼晚市优惠$38起 必食烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅 全线多间分店供应
连锁酒楼晚市优惠$38起 必食烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅 全线多间分店供应
饮食
6小时前