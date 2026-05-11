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连锁酒楼晚市优惠$38起 必食烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅 全线多间分店供应

饮食
更新时间：13:11 2026-05-11 HKT
发布时间：13:11 2026-05-11 HKT

近期，百好饮食集团为食客带来了全新的「晚市优品」推广活动，以低至$38的震撼价格，让顾客从五款精心炮制的招牌佳肴中任选其一，为晚膳增添丰富选择，当中包括经典的「晚炉至尊烧鹅皇」与鲜美的「酱油蝴蝶蒸花尾斑」。

百好饮食集团晚市优惠 $38起叹烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅

百好饮食集团晚市优惠 $38起叹烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅
百好饮食集团晚市优惠 $38起叹烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅

$38起晚市优惠 百好旗下多间酒楼供应

百好饮食集团全新「晚市优品5选1」优惠于旗下百好名宴、彩汇皇宫、百汇酒家、百汇轩、都汇渔港等分店供应，涵盖了多款经典菜式，满足不同食客的口味。当中，粤菜灵魂「晚炉至尊烧鹅皇」以传统挂炉方式烤制，外皮酥脆，肉质嫩滑多汁，二人同行仅需$38便可品尝四分一只。

对于海鲜爱好者，这次优惠同样不容错过。「酱油蝴蝶蒸花尾斑」选用重约一斤的新鲜花尾斑，以精准火候清蒸，鱼肉鲜甜嫩滑，二人份量仅售$38。另一款「西兰花珊瑚虾球」则将爽口弹牙的虾球与翠绿西兰花清炒，卖相精致，味道清新健康。此外，滋补养生的「海皇炖冬瓜盅」亦在推广之列，以多种海鲜精华与清甜冬瓜一同炖煮，汤鲜味美，三人同行只需$48即可享用。

百好饮食集团晚市优惠

  • 适用分店： 百好饮食集团旗下分店（包括百好名宴、彩汇皇宫、百汇酒家、百汇轩、都汇渔港等）
  • 优惠内容： 晚市期间，每台客人可从五款特选菜式中任选一款享用。
  • 条款及细则：
    • 每台按入座人数限选1款优惠菜式。
    • 客人必须额外惠顾至少一款正价小菜。
    • 此优惠不可与其他特价套餐及全包宴同时使用。
    • 优惠只限于大堂散座，不适用于厅房及外卖服务。
    • 需另收取加一服务费。
    • 优惠内容如有任何更改或暂停，恕不作另行通知。
    • 百好饮食集团保留所有对此优惠的最终决定权。

 

资料来源：百好饮食集团

 

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