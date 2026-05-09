长者大家乐母亲节优惠！一连2日凭长者咭/乐悠咭 全单即减最多$8
更新时间：18:27 2026-05-09 HKT
发布时间：18:27 2026-05-09 HKT
发布时间：18:27 2026-05-09 HKT
适逢母亲节，连锁快餐店大家乐特别推出长者专享的双重优惠，向全港的老友记表达关怀与敬意。长者顾客于指定的优惠期间，只要消费满额，即可享最高$8的现金折扣，让这个母亲节倍感温馨。
长者专享！大家乐母亲节优惠 全单减最多$8
大家乐即日起一连两日推出「母亲节长者双重赏」优惠活动，于每日早上11时后，长者顾客只需在点餐时，向收银处职员出示已认证的CIub100长者会员、长者咭、乐悠咭或长者八达通，惠顾满$40或以上即减$4，而惠顾满$60或以上即减 $8。
优惠适用于全日11时后的任何美食，由经典的招牌焗猪扒饭，到镬气十足的特色炒粉面饭，以及滋补的足料炖汤套餐，总有一款能迎合长辈的口味。而这次的长者专属优惠，旨在鼓励大家向家中所有长辈表达关怀与爱意，让这个母亲节充满更多温馨回忆。
大家乐母亲节长者双重赏
- 日期︰即日起至至5月10日
- 适用时段：11am后
- 适用地点︰全线分店 ＞＞按此＜＜
- 成为会员：持乐悠咭或长者咭的长者，可透过大家乐手机App认证成为Club 100长者会员，享用更多专属优惠
- 条款及细则：
- 优惠仅限持咭人或长者会员本人亲身使用。
- 每次交易仅可使用本优惠一次。
- 优惠只适用于分店收银处，不适用于自助点餐机或大家乐手机App落单。
- 优惠不可兑换成现金，亦不可与其他优惠（包括乐赏钱及「长者茶市消费满$40减$3优惠」）同时使用，且不设找赎
资料来源︰大家乐 Café de Coral
延伸阅读︰大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
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