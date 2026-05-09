Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夏天汤水食谱｜5款时令瓜汤 助消暑清热袪湿 冬瓜/水瓜/节瓜/丝瓜/苦瓜｜识煮食谱

饮食
更新时间：11:00 2026-05-09 HKT
发布时间：11:00 2026-05-09 HKT

夏天瓜类当造，如冬瓜、水瓜、节瓜、丝瓜及苦瓜等，配搭简单材料便可煮成消暑、清热、健脾的夏天汤水，味道清甜可口。今日推介5款夏天汤水：水瓜蚝仔肉碎汤、冬瓜烧鸭汤、节瓜冬菇排骨汤、丝瓜腐竹猪𦟌汤、苦瓜薏米鲍鱼骨汤，各具鲜香滋味。夏天汤水做法没难度，谨记所有肉类须先汆水，便何煮出清澈汤水。

1. 水瓜蚝仔肉碎汤｜清热解暑 蚝仔鲜甜

  • 份量：4人  需时：30分钟
  • 材料：水瓜300克、蚝仔300克、免治猪肉150克、姜1大片、水1公升、生粉2汤匙
  • 调味料：盐1茶匙、胡椒粉少许
  • 腌料：生抽1/2茶匙、糖1/4茶匙、生粉1/2茶匙、水1汤匙

做法：

  1. 水瓜去皮，切粗条。拍松姜块。猪肉碎用腌料腌15分钟。
  2. 蚝仔与生粉拌匀，待约3分钟，用水冲洗干净，沥干。
  3. 水加姜块以大火烧滚，下免治猪肉煮滚，下蚝仔煮滚。
  4. 下水瓜条煮1分半钟，下调味料拌匀，煮约1分钟即成。

小贴士：清洗蚝仔时，小心拣出蚝壳碎。

2. 冬瓜烧鸭汤｜解热祛湿 汤水香浓

  • 份量：4人   需时：45分钟
  • 材料：冬瓜600克、烧鸭1/4只、薏米50克、果皮1块、水1.5毫升
  • 调味料：盐1茶匙

做法：

  1. 冬瓜切厚件，薏米和果皮分别用冻滚水浸30分钟。
  2. 大火烧滚500毫升水，加烧鸭煮1分钟去除油分，取出烧鸭。
  3. 果皮和薏米加入1公升水，以大火煲滚，加入烧鸭，汤煮滚后转中火煲10分钟，下冬瓜煲3分钟，下盐调味煮1分钟。

小贴士：浸软果皮后，先用刀刮去果皮的瓤。
 

3. 节瓜冬菇排骨汤｜健脾开胃 消暑清热

  • 份量：4人  需时：45分钟
  • 材料：节瓜600克、冬菇10只、唐排600克、花生20克、水2.5公升、盐1.5茶匙

做法：

  1. 花生和冬菇浸2小时，冬菇切半。唐排汆水及沥干。节瓜去皮及切厚件。
  2. 于锅中加水、花生和唐排，以大火煲滚，加入冬菇，转中火煲半小时。
  3. 加入节瓜，煲滚后转细火煲1小时，以盐调味。

小贴士：加入章鱼煲汤，可增加鲜香。
 

4. 苦瓜薏米鲍鱼骨汤｜袪湿健脾 清热去火

  • 分量：4人份    需时：1.5小时
  • 材料：苦瓜1个（约340克）、生薏米45克、熟薏米8克、姜2片、鲍鱼骨550克、水12杯

做法：

  1. 煲滚水，鲍鱼骨汆水2分钟，盛起及洗净。拍烂姜片。
  2. 苦瓜切半，去核及切件。薏米放入筛内冲洗，沥干。
  3. 以大火煮滚所有材料，转中火煲1小时，再转慢火煲半小时。

小贴士：鲍鱼骨的肉质像牛𦟌。

5. 丝瓜腐竹猪腱汤｜解热消暑 清甜带豆香

  • 分量：4人份  需时：1.5小时
  • 材料：腐竹50克、丝瓜250克、鲜冬菇80克、姜片2块、杞子10克、猪腱300克、水10杯

做法：

  1. 杞子浸软及沥干，丝瓜略刨皮及切件，鲜冬菇去蒂及切片。
  2. 拍烂姜片，猪腱洗净及切薄片，腐竹洗净及切半。
  3. 所有材料以中火煮滚，再煮40分钟。

小贴士：丝瓜刨皮不用太深，否则会变软失去口感。

文：EH  图：星岛日报
 

延伸阅读：
蒸肉饼食谱｜5款简易蒸肉饼 咸蛋/虾干/银鱼仔/土鱿/牛乳｜识煮食谱

鸡翼食谱｜5款鸡翼简易食谱 材料简单惹味 梅香醉鸡翼/甜辣蜜糖鸡翼/香茅鸡翼/奇味鸡翼/麻辣鸡翼｜识煮食谱
 

最Hit
郑欣宜跟靓仔医生合照流出 神态羞怯身形再有变化 被赞一部位状态A+感情状况惹议
郑欣宜跟靓仔医生合照流出 神态羞怯身形再有变化 被赞一部位状态A+感情状况惹议
影视圈
18小时前
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
生活百科
21小时前
《流行都市》CP终公开关系？ 宋芝龄罕谈安德尊：佢又叻又专业 亲证大王拥过亿身家
《流行都市》CP终公开关系？ 宋芝龄罕谈安德尊：佢又叻又专业 亲证大王拥过亿身家
影视圈
3小时前
九龙城拐婴案│ 半岁女儿猝死 恐情夫责骂 「三奶」报假案被揭穿
九龙城拐婴案│ 半岁女儿猝死 恐情夫责骂 「三奶」报假案被揭穿
突发
12小时前
李泳汉揭李家鼎曾遭软禁 公开录音反击弟弟「处心积虑」争产 李泳豪亲回为保鼎爷揭真相
李泳汉揭李家鼎曾遭软禁 公开录音反击弟弟「处心积虑」争产 李泳豪亲回为保鼎爷揭真相
影视圈
10小时前
「视帝」陈山聪亲揭TVB年报排位「失踪」原因 陈展鹏唔准女儿入行：连数字都未识。
12:07
「视帝」陈山聪亲揭TVB年报排位「失踪」原因 陈展鹏唔准女儿入行：连数字都未识
影视圈
14小时前
民间智慧扣税8大贴士！网民集恩广益 供养两老免税额「价高者得」？ 照顾长者开支有得扣? 夫妻合并报税不一定最著数？
民间智慧扣税8大贴士！网民集思广益 供养两老免税额「价高者得」？ 照顾长者有得扣? 夫妻合并报税不一定最著数？
生活百科
4小时前
新婚夫妇搬新屋「开门见厕」 感情健康急转差 3招可阻秽气直冲｜金耀
新婚夫妇搬新屋「开门见厕」 感情健康急转差 3招可阻秽气直冲｜金耀
家居装修
6小时前
本港热门顶级「黑卡」大比拼 汇丰首张Privé专供私银客户 AE黑卡首年入场费逾8万
本港热门顶级「黑卡」大比拼 汇丰首张Privé专供私银客户 AE黑卡首年入场费逾8万 
投资理财
6小时前
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
家居装修
2026-05-08 06:00 HKT