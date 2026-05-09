夏天汤水食谱｜5款时令瓜汤 助消暑清热袪湿 冬瓜/水瓜/节瓜/丝瓜/苦瓜｜识煮食谱

夏天瓜类当造，如冬瓜、水瓜、节瓜、丝瓜及苦瓜等，配搭简单材料便可煮成消暑、清热、健脾的夏天汤水，味道清甜可口。今日推介5款夏天汤水：水瓜蚝仔肉碎汤、冬瓜烧鸭汤、节瓜冬菇排骨汤、丝瓜腐竹猪𦟌汤、苦瓜薏米鲍鱼骨汤，各具鲜香滋味。夏天汤水做法没难度，谨记所有肉类须先汆水，便何煮出清澈汤水。

1. 水瓜蚝仔肉碎汤｜清热解暑 蚝仔鲜甜

份量：4人 需时：30分钟

材料：水瓜300克、蚝仔300克、免治猪肉150克、姜1大片、水1公升、生粉2汤匙

调味料：盐1茶匙、胡椒粉少许

腌料：生抽1/2茶匙、糖1/4茶匙、生粉1/2茶匙、水1汤匙

做法：

水瓜去皮，切粗条。拍松姜块。猪肉碎用腌料腌15分钟。 蚝仔与生粉拌匀，待约3分钟，用水冲洗干净，沥干。 水加姜块以大火烧滚，下免治猪肉煮滚，下蚝仔煮滚。 下水瓜条煮1分半钟，下调味料拌匀，煮约1分钟即成。

小贴士：清洗蚝仔时，小心拣出蚝壳碎。

2. 冬瓜烧鸭汤｜解热祛湿 汤水香浓

份量：4人 需时：45分钟

材料：冬瓜600克、烧鸭1/4只、薏米50克、果皮1块、水1.5毫升

调味料：盐1茶匙

做法：

冬瓜切厚件，薏米和果皮分别用冻滚水浸30分钟。 大火烧滚500毫升水，加烧鸭煮1分钟去除油分，取出烧鸭。 果皮和薏米加入1公升水，以大火煲滚，加入烧鸭，汤煮滚后转中火煲10分钟，下冬瓜煲3分钟，下盐调味煮1分钟。

小贴士：浸软果皮后，先用刀刮去果皮的瓤。



3. 节瓜冬菇排骨汤｜健脾开胃 消暑清热

份量：4人 需时：45分钟

材料：节瓜600克、冬菇10只、唐排600克、花生20克、水2.5公升、盐1.5茶匙

做法：

花生和冬菇浸2小时，冬菇切半。唐排汆水及沥干。节瓜去皮及切厚件。 于锅中加水、花生和唐排，以大火煲滚，加入冬菇，转中火煲半小时。 加入节瓜，煲滚后转细火煲1小时，以盐调味。

小贴士：加入章鱼煲汤，可增加鲜香。



4. 苦瓜薏米鲍鱼骨汤｜袪湿健脾 清热去火

分量：4人份 需时：1.5小时

材料：苦瓜1个（约340克）、生薏米45克、熟薏米8克、姜2片、鲍鱼骨550克、水12杯

做法：

煲滚水，鲍鱼骨汆水2分钟，盛起及洗净。拍烂姜片。 苦瓜切半，去核及切件。薏米放入筛内冲洗，沥干。 以大火煮滚所有材料，转中火煲1小时，再转慢火煲半小时。

小贴士：鲍鱼骨的肉质像牛𦟌。

5. 丝瓜腐竹猪腱汤｜解热消暑 清甜带豆香

分量：4人份 需时：1.5小时

材料：腐竹50克、丝瓜250克、鲜冬菇80克、姜片2块、杞子10克、猪腱300克、水10杯

做法：

杞子浸软及沥干，丝瓜略刨皮及切件，鲜冬菇去蒂及切片。 拍烂姜片，猪腱洗净及切薄片，腐竹洗净及切半。 所有材料以中火煮滚，再煮40分钟。

小贴士：丝瓜刨皮不用太深，否则会变软失去口感。

文：EH 图：星岛日报

