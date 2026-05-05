香港黄金海岸酒店聆沨咖啡厅买一送二！自助餐低至$173/位 叹烩牛肋条/黑毛猪叉烧/花胶捞面
更新时间：19:15 2026-05-05 HKT
发布时间：19:15 2026-05-05 HKT
发布时间：19:15 2026-05-05 HKT
坐拥无敌海景的香港黄金海岸酒店，其聆沨咖啡厅向来是亲子游及情侣享用悠闲餐饮的热门地点。最近，餐厅推出全新的亚洲风味盛宴主题自助餐，并有极吸引的买一送二快闪优惠，让食客能以超抵价钱品尝多国菜式。其中自助午餐优惠后人均只需$173起，而晚餐则可任食慢烤和牛、蜜汁焗黑毛猪叉烧及火山风味猪肋骨等，绝对是近期不容错过的餐饮亮点。
5月6日3pm开抢
【香港黄金海岸酒店聆沨咖啡厅 ｜快闪优惠】自助餐买一送二
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黄金海岸酒店自助餐买一送二！$173/位起叹慢烤和牛/烩牛肋条/蜜汁黑毛猪叉烧
黄金海岸酒店聆沨咖啡厅这次推出的全新自助晚餐菜式非常丰富，以多款重量级热荤为主打，如肉食爱好者必试的慢烤和牛肩胛肉、蜜汁焗黑毛猪叉烧、松露香草西班牙小羊侧腹骨及火山风味猪肋骨，全部都是回本之选。另外还有矜贵的花胶螺片鲍汁捞面、安格斯牛横隔肌、韩式酱烧牛仔骨及日式酱烧白鳝等，选择琳瑯满目。甜品更有招牌芒果拿破仑、港式鸡蛋仔、朱古力喷泉及Häagen-Dazs 雪糕杯。
如喜欢实惠一点，自助午餐的CP值同样高。菜式贯穿亚洲主题，海鲜迷可尽享新鲜纽西兰青口、白蚬、翡翠螺及海虾，回味无穷。热荤方面，经典的匈牙利烩牛肋条焖煮入味，还有充满地道特色的猪脚姜醋、糯米饭及香辣酥炸鸡等，每款都让人食指大动。
【香港黄金海岸酒店聆沨咖啡厅 ｜快闪优惠】聆沨咖啡厅自助午餐 买一送二（送一位成人 + 一位小童）
- 优惠价︰
- 星期一至五$519/组，平均$173/位（原价$1,214/组）
- 星期六及公众假期$647/组，平均$216/位（原价$1,522/组）
- 备注︰已包括原价加一服务费；不适用于6月20至21日
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【香港黄金海岸酒店聆沨咖啡厅 ｜快闪优惠】聆沨咖啡厅自助晚餐 买一送二（送一位成人 + 一位小童）
- 优惠价︰
- 星期一至四$930/组，平均$310/位（原价$2,105/组）
- 星期五至日及公众假期$1,008/组，平均$336/位（原价$2,303/组）
- 备注︰已包括原价加一服务费；不适用于5月8至10日、6月19至21日
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