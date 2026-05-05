惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折

作为香港家传户晓的连锁超级市场，惠康超市一直以提供物有所值的货品深受市民欢迎。为迎接初夏，惠康将会推出「初夏大折日」，于指定日子提供全店88折的快闪优惠，让顾客在入货储粮时悭得更多。加上有「系坚价」承诺产品增至逾500款，绝对是不可错过的扫货良机。

连锁超市惠康5.9限定优惠！满额即享全场88折

惠康超市于5月9日推出「初夏大折日」只限一日的优惠，单次消费满$168或以上，全单即可享有88折优惠。

惠康超市于5月9日（星期六）推出「初夏大折日」只限一日的优惠，顾客只需到任何一间惠康门市购物，单次消费满$168或以上，全单即可享有88折优惠。最吸引之处是折扣额并无上限，买得越多，节省得越多。无论是为家庭添置日常食品、粮油杂货，或是购买个人护理用品，都可享用此折扣。另外，购买红、白餐酒满$300，更可额外享有85折。

除全店折扣外，顾客更可特别留意惠康的「系坚价」产品。这计划涵盖超过500款商品及90多个品牌，由新鲜食品、粮油杂货、韩国直送食品到居家清洁用品都一应俱全。推介产品如下︰

狮球唛纯正花生油 3x900 毫升加粤馔纯正花生油 900 毫升优惠装︰系坚价$102/件（标准价159.9/件）

明治高钙朱古力牛奶饮品 946 毫升︰系坚价$18/盒（标准价$29/盒）

越南急冻有皮石斑鱼柳 380 克︰系坚价$39.9/包（标准价$85/包）

MEADOWS 厨房纸 6 卷装︰系坚价$42/2 件（标准价$30/件）

UCC 黑咖啡 375 克︰系坚价$23/2 支（标准价$17/支）

道地极品茶系列︰系坚价12/2 支（标准价$9/支）

惠康超市初夏大折日优惠