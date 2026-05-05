沙田万怡酒店自助餐买1送1！$443起任食生蚝/澳洲36金奖牛/波士顿龙虾/鳕蟹脚 快闪第3位$100

沙田万怡酒店 MoMo Cafe 以丰富国际自助餐闻名，一直深受家庭及朋友聚会欢迎。餐厅最近加推母亲节及黄金周精选快闪优惠，推出买一送一优惠，经Klook平台预订，人均$443起即可任食新鲜生蚝、法国鸭肝及澳洲优质牛肉盛宴，同时更有快闪第3位$100优惠，记得把握机会预订。

沙田万怡酒店自助餐 享用澳洲36° South牛肉盛宴

MoMo Cafe 5月推出澳洲36° South牛肉盛宴，精选长期谷饲培育的澳洲牛肉，油花分布均匀，肉质细嫩多汁，带来浓郁牛香。食客可品尝多款以澳洲牛肉为主角的创意菜式，包括烤澳洲MB2+牛肩胛肉、椰香咖喱烩澳洲牛面肉、澳洲牛腿肉炒饭，以及薄烧澳洲牛颈脊配香葱及松露油等。每道菜式均突出牛肉本身的鲜甜与细腻口感，适合爱好红肉的食客大快朵颐。

冰镇海鲜新鲜即开 生蚝龙虾任食

自助晚餐的海鲜区亮点十足，供应季节限定新鲜即开生蚝、波士顿龙虾、鳕蟹脚、面包蟹、小白虾、纽西兰青口及翡翠螺等丰富选择。新鲜生蚝肉质肥美、清甜多汁，配以柠檬或经典鸡尾酒酱更添风味；波士顿龙虾及蟹类则带来海洋鲜甜，令人食指大动。这些冰镇海鲜配合专业团队即开即食，确保最佳质素。

日式美食区选择丰富 寿司刺身一应俱全

除了西式主菜，MoMo Cafe 亦设有日式美食专区，提供三文鱼、吞拿鱼、油甘鱼、八爪鱼等新鲜刺身，以及各式寿司和日式凉菜。食客可自行配搭，享受日式清新口感与西式丰盛菜肴的完美融合，适合不同喜好的家庭成员。

快闪买一送一优惠 每位低至HK$443 快闪第3位$100＞＞按此预订＜＜

沙田万怡酒店 MoMo Cafe 自助晚餐现正推出限时买一送一快闪优惠，经Klook平台预订，人均$443起（$886起/2位，原价HK$1,624/2位），即可享用丰富自助晚餐，另有买一送一加第三位HK$100的特惠方案，人均$493起（$986起/2位，原价HK$2,435/2位），适合母亲节或家庭庆祝活动。

【5.1 黄金周精选 ＋母亲节精选 - 快闪买一送一 + 第3位$100HKD】自助晚餐｜任食生蚝、法国鸭肝＞＞按此预订＜＜

【买一送一】自助晚餐｜任食生蚝、鸭肝、酒水任饮＞＞按此预订＜＜