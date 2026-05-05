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日本过江连锁吉列猪扒店「吉豚屋」疑全线结业！五区分店突然熄灯 高峰期拥13分店 网民：质素已经算唔错

饮食
更新时间：11:18 2026-05-05 HKT
发布时间：11:18 2026-05-05 HKT

吉豚屋结业｜近年不少过江龙食肆进驻香港，竞争激烈下汰弱留强。日本著名连锁吉列猪扒专门店「吉豚屋」近日传出全线结业消息，其在香港最后五间分店已停止营业，官方网站亦已将香港分店资讯移除。这一突然的消息，让不少食客感到愕然及不舍。

日本过江连锁吉列猪扒店「吉豚屋」疑全线结业！5区分店突然熄灯

昨日（4日）起陆续有网民在社交平台发文，指「吉豚屋」位于旺角、荃湾、石门、葵芳及油麻地的分店均未有营业。同时，品牌日本官方网站上的香港分店名单已被移除，只剩下同集团由另一特许经营商营运的「东京浅草炸鸡」，引发外界猜测「吉豚屋」已全面撤出香港市场。

「吉豚屋」高峰期拥13分店 一度推半价早餐吸客

「吉豚屋」自2012年登陆香港，高峰时期拥有多达十三间分店，以平民化价格及快捷的服务，成为许多上班族和学生的用餐选择。惟今年初起，「吉豚屋」炮台山、宝琳分店已先后结业，经营规模似现缩减迹象。为吸引顾客，品牌今年1月曾推出半价早餐优惠，如「沙嗲牛肉面」仅售$21，「All Day Breakfast」亦只售$30，一度吸引大批市民光顾。

网民惊讶：咁多人食都执？

对于「吉豚屋」的结业，不少网民都感到非常突然。有网民留言表示「我上个星期先去完荃湾店」，对结业消息难以置信。更有网民分享，早前光顾时已现端倪，忆述当时「想嗌汽水，叔叔店员话冇」，该店员更透露「公司连粮都出唔到」一言，似乎暗示公司早已陷入财困。

消息引发网上热议，不少人对餐厅在看似客似云来的情况下结业感到不解，惊讶为何「咁多人食都执？！」。食客所怀念的，不仅是其食物，更包括店内「好似系日本食宵夜feel」的独特灯光与轻松氛围。其食物质素亦备受肯定，不少人称赞其外卖饭餐美味，下午茶套餐性价比高。当中，其招牌猪扒汤更是让许多食客津津乐道，形容「个汤劲好饮」，甚至会付费加大，足见其受欢迎程度。

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组Ca-Tu-Ya 吉豚屋 吉列猪扒专门店

同场加映：绿盈坊有机店O'Farm疑全线结业！全盛时期拥逾60分店 卖纯天然健康食品/日用品起家

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