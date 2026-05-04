佐敦老牌火锅店$380无限时任食！豪叹鲍鱼/蛏子/雪花肥牛/脆皮乳鸽 红酒啤酒汽水任饮

位于佐敦的老字号高级火锅店「不倒翁中日火锅料理」，向来以其新鲜直送的环球顶级食材而闻名，深受美食爱好者追捧。为庆祝开业21周年，店家最近震撼推出无限时任饮任食优惠，成人每位只需$380起，即可尽享多款海鲜、顶级肉类及超过三十款火锅配料，性价比极高，绝对是火锅迷的一大喜讯！

不倒翁中日火锅料理周年优惠 叹海鲜拼盘＋顶级肥牛

「不倒翁中日火锅料理」是老字号高级火锅店。

近日推出任饮任食优惠，性价比极高。

「不倒翁中日火锅料理」的21周年庆典优惠绝不马虎。每位食客均会获赠一份丰富的「精选海鲜拼盘」，当中包括肉质肥美的蛏子皇、鲜甜弹牙的南非鲍鱼、爽滑的堂灼桶蚝以及鲜嫩的龙趸片，用料十足。此外，每两位客人更可获赠一客顶级雪花肥牛，其油花分布均匀，肉味浓郁，入口即化。加上每人获送的日本鱼生刺身三件及皮脆肉嫩的脆皮烧乳鸽，单是赠送的菜式已值回票价。

超过30款火锅配料任点任食 任饮啤酒红酒

这次的任食菜单选择极多，除了任食叉烧、烧肉等驰名烧味外，更有超过三十款火锅配料可供无限追加。当中不乏回本必点的招牌美食，例如口感独特的黄沙猪膶、胶质丰富的牛骨髓和新鲜爽口的黑豚肉。丸类和滑类同样出色，必试手打四宝丸、自家制墨鱼滑和爽滑虾丸，全部真材实料，口感弹牙。

火锅的灵魂在于汤底，「不倒翁」提供八款各具特色的汤底，由厨师团队每日新鲜熬制。嗜辣者可选「四川麻辣锅」；喜欢浓郁风味的有「招牌沙嗲锅」；想暖胃滋补则推荐「胡椒猪肚锅」或「冬瓜瑶柱锅」。饮品方面同样慷慨，除了多款汽水和竹蔗水，更有啤酒及红酒无限量供应，让食客开怀畅饮。最后，餐厅还会送上柚子糕、椰汁糕等精致甜品，为这场丰盛的火锅盛宴画上完美句号。

「不倒翁中日火锅料理」21周年火锅任点任食优惠详情