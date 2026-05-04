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佐敦老牌火锅店$380无限时任食！豪叹鲍鱼/蛏子/雪花肥牛/脆皮乳鸽 红酒啤酒汽水任饮

饮食
更新时间：17:44 2026-05-04 HKT
发布时间：17:44 2026-05-04 HKT

位于佐敦的老字号高级火锅店「不倒翁中日火锅料理」，向来以其新鲜直送的环球顶级食材而闻名，深受美食爱好者追捧。为庆祝开业21周年，店家最近震撼推出无限时任饮任食优惠，成人每位只需$380起，即可尽享多款海鲜、顶级肉类及超过三十款火锅配料，性价比极高，绝对是火锅迷的一大喜讯！

不倒翁中日火锅料理周年优惠 叹海鲜拼盘＋顶级肥牛

「不倒翁中日火锅料理」是老字号高级火锅店。
「不倒翁中日火锅料理」是老字号高级火锅店。
近日推出任饮任食优惠，性价比极高。
近日推出任饮任食优惠，性价比极高。

「不倒翁中日火锅料理」的21周年庆典优惠绝不马虎。每位食客均会获赠一份丰富的「精选海鲜拼盘」，当中包括肉质肥美的蛏子皇、鲜甜弹牙的南非鲍鱼、爽滑的堂灼桶蚝以及鲜嫩的龙趸片，用料十足。此外，每两位客人更可获赠一客顶级雪花肥牛，其油花分布均匀，肉味浓郁，入口即化。加上每人获送的日本鱼生刺身三件及皮脆肉嫩的脆皮烧乳鸽，单是赠送的菜式已值回票价。

超过30款火锅配料任点任食 任饮啤酒红酒

这次的任食菜单选择极多，除了任食叉烧、烧肉等驰名烧味外，更有超过三十款火锅配料可供无限追加。当中不乏回本必点的招牌美食，例如口感独特的黄沙猪膶、胶质丰富的牛骨髓和新鲜爽口的黑豚肉。丸类和滑类同样出色，必试手打四宝丸、自家制墨鱼滑和爽滑虾丸，全部真材实料，口感弹牙。

火锅的灵魂在于汤底，「不倒翁」提供八款各具特色的汤底，由厨师团队每日新鲜熬制。嗜辣者可选「四川麻辣锅」；喜欢浓郁风味的有「招牌沙嗲锅」；想暖胃滋补则推荐「胡椒猪肚锅」或「冬瓜瑶柱锅」。饮品方面同样慷慨，除了多款汽水和竹蔗水，更有啤酒及红酒无限量供应，让食客开怀畅饮。最后，餐厅还会送上柚子糕、椰汁糕等精致甜品，为这场丰盛的火锅盛宴画上完美句号。

「不倒翁中日火锅料理」21周年火锅任点任食优惠详情

  • 价钱： 成人每位$380；1米1以下小童每位$208
    （另收加一服务费，星期五至日及公众假期前夕每位加$30）

  • 优惠内容：

    • 无限时任食超过30款火锅配料及指定烧味

    • 无限畅饮啤酒、红酒、汽水及竹蔗水

    • 每位赠送：日本鱼生刺身3件、精选海鲜拼盘（蛏子皇、龙趸片、南非鲍鱼、堂灼桶蚝各一）、脆皮烧乳鸽

    • 每两位赠送：顶级雪花肥牛肉一份

    • 餐后甜品

  • 地址： 九龙佐敦佐敦道23-29号新宝广场2楼

  • 电话： 3526 0918

  • 条款及细则： 详情请向餐厅查询。

 

同场加映：长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪

 

 

 

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