稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应

稻香集团旗下中菜品牌「客家好栈」及「客馆」一向以正宗客家菜及巧手粤菜，深受家庭客及老饕欢迎。最近，两大品牌再度携手推出「晚市三重奏」推广，以低至$168的震撼价，让食客每晚都能品尝到三款精心设计的客家风味菜式，绝对是物超所值的晚餐选择。

稻香旗下客家好栈、客馆3道小菜优惠 $168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉

稻香旗下客家好栈、客馆3道小菜优惠 $168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉

客家好栈、客馆「晚市三重奏」星期一至日5pm起供应

客家菜以其「咸、香、肥」的独特风味闻名，「客家好栈」及「客馆」今次的「晚市三重奏」优惠，就将传统客家风味与厨师的巧思结合。每晚套餐均包含三道菜，而且从星期一到星期日，每日的菜式组合都不同，保证食客每次到访都有新鲜感。

例如星期一的「沙姜鸡（半只）」，鸡肉嫩滑，沙姜的香气渗透其中，配上惹味的「姜葱台山桶蚝」和清甜的「鲜茄胜瓜煮鱼腐」，是经典的家常风味。而周末如星期六，则有肥而不腻的「梅菜扣肉」，梅菜的咸香与五花肉的油脂完美融合，佐饭一流。

客家好栈、客馆「晚市三重奏」优惠

供应时间：星期一至日晚上5时起

推广日期：即日起至2026年6月30日

适用分店列表：

客家好栈 深水埗店（$168/套） 油塘大本营店（$188/套） 佐敦店（$188/套）

客馆 黄大仙店（$198/套） 牛头角店（$198/套） 荃湾绿杨坊店（$198/套） 将军澳新都城店（$198/套）



条款及细则：

只限堂食，不设外卖及携走。

另收茗茶及加一服务费。

不适用于2026年5月8至10日、6月12至14日及6月19至21日。

推广内容如有任何更改，恕不另行通知。

图片只供参考。

资料来源：稻香集团