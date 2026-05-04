稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
更新时间：17:18 2026-05-04 HKT
发布时间：17:18 2026-05-04 HKT
发布时间：17:18 2026-05-04 HKT
稻香集团旗下中菜品牌「客家好栈」及「客馆」一向以正宗客家菜及巧手粤菜，深受家庭客及老饕欢迎。最近，两大品牌再度携手推出「晚市三重奏」推广，以低至$168的震撼价，让食客每晚都能品尝到三款精心设计的客家风味菜式，绝对是物超所值的晚餐选择。
稻香旗下客家好栈、客馆3道小菜优惠 $168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉
客家好栈、客馆「晚市三重奏」星期一至日5pm起供应
客家菜以其「咸、香、肥」的独特风味闻名，「客家好栈」及「客馆」今次的「晚市三重奏」优惠，就将传统客家风味与厨师的巧思结合。每晚套餐均包含三道菜，而且从星期一到星期日，每日的菜式组合都不同，保证食客每次到访都有新鲜感。
例如星期一的「沙姜鸡（半只）」，鸡肉嫩滑，沙姜的香气渗透其中，配上惹味的「姜葱台山桶蚝」和清甜的「鲜茄胜瓜煮鱼腐」，是经典的家常风味。而周末如星期六，则有肥而不腻的「梅菜扣肉」，梅菜的咸香与五花肉的油脂完美融合，佐饭一流。
客家好栈、客馆「晚市三重奏」优惠
- 供应时间：星期一至日晚上5时起
- 推广日期：即日起至2026年6月30日
适用分店列表：
- 客家好栈
- 深水埗店（$168/套）
- 油塘大本营店（$188/套）
- 佐敦店（$188/套）
- 客馆
- 黄大仙店（$198/套）
- 牛头角店（$198/套）
- 荃湾绿杨坊店（$198/套）
- 将军澳新都城店（$198/套）
条款及细则：
- 只限堂食，不设外卖及携走。
- 另收茗茶及加一服务费。
- 不适用于2026年5月8至10日、6月12至14日及6月19至21日。
- 推广内容如有任何更改，恕不另行通知。
- 图片只供参考。
资料来源：稻香集团
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