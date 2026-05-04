长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪

长者自助餐优惠2026｜香港多间酒店餐厅纷纷为长者提供专属的餐饮折扣，让银发族能以更优惠的价格，与家人朋友一同品尝环球佳肴。本文精心挑选了全港20间星级酒店的长者自助餐优惠，从旺角康得思到尖沙咀美丽华，再到黄金海岸，最低由$190起即可无限享用雪花蟹脚、新鲜生蚝、波士顿龙虾及烤乳猪等美食。

20大长者自助餐优惠！星级酒店Buffet低至5折 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪

正在为长者寻找最抵食的酒店自助餐？《星岛头条》为大家搜罗了2026年全香港最新的长者自助餐优惠，涵盖尖沙咀、旺角、铜锣湾及新界各区，无论想任食生蚝、龙虾、乳猪，还是品尝精致的国际美食，都能以最优惠的长者价钱尽情享受。

1. 香港逸东酒店 The Astor 长者自助餐限时6折优惠

长者自助餐优惠2026｜香港逸东酒店 The Astor 长者自助餐限时6折优惠

The Astor 设有七个美食专区，供应即场烹调的国际菜式。餐厅最新呈献「西班牙美食市集」主题自助餐，食客可穿梭於琳瑯满目的美食摊档之间，尽情品尝地道的藏红花蒜泥蛋黄酱龙虾尾、传统烤乳猪、西班牙海鲜饭及各式精致小菜，展开一趟充满西班牙风情的舌尖探索之旅。

香港逸东酒店 The Astor

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查询电话：+852 2710 1901

地址：佐敦弥敦道380号香港逸东酒店B1楼层

自助午餐长者优惠价：$265/位起

自助晚餐长者优惠价：$502/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

2. 九龙海逸君绰酒店 The Promenade 任食龙虾/雪花蟹脚/Mövenpick雪糕

长者自助餐优惠2026｜九龙海逸君绰酒店 The Promenade 任食龙虾/雪花蟹脚/Mövenpick雪糕

The Promenade 坐拥维港海景，4月起推出的「东荟环球海鲜盛宴」自助晚餐，同时供应丰富的环球美食，包括雪花蟹脚、面包蟹等冰镇海鲜。热荤方面则有芝士焗龙虾、有骨烧牛肉及宝云酥纽西兰羊架等，最后再以芒果拿破仑、鸡蛋仔及10款Mövenpick雪糕等精致甜品，为盛宴划上完美句号。

九龙海逸君绰酒店 The Promenade

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查询电话：+852 2996 8432

地址：九龙红磡黄埔花园德丰街20号

自助午餐长者优惠价：$224/位起

自助晚餐长者优惠价：$377/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

3. 丽豪酒店 濠餐厅 母亲节主题烧烤自助餐

长者自助餐优惠2026｜丽豪酒店 濠餐厅 母亲节主题烧烤自助餐

坐落于城门河畔，毗邻酒店泳池的濠餐厅，环境宁静写意。最新推出的「母亲节池畔烧烤自助晚餐」汇集了超过50款国际美食，从海鲜、热盘到甜品，应有尽有。食客除了可以品尝到丰盛的松叶蟹脚、波士顿龙虾及多款日式刺身外，晚市入座更可享每位一客的「芝士焗酿蟹盖」，为母亲节盛宴带来视觉与味觉的双重惊喜。

丽豪酒店 濠餐厅

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查询电话：+852 2132 1040

地址：沙田大涌桥路34-36号

自助午餐长者优惠价：$198/位起

自助晚餐长者优惠价：$268/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

4. 沙田万怡酒店 MoMo Café 任食生蚝/龙虾/澳洲36° South牛肉

长者自助餐优惠2026｜沙田万怡酒店 MoMo Café 任食生蚝/龙虾/澳洲36° South牛肉

MoMo Café 拥有现代化的设计，氛围清新而充满活力。餐厅最新呈献「澳洲 36° South 牛肉盛宴」主题自助餐，为宾客带来极致的味蕾享受。除了可以无限量品尝新鲜生蚝和波士顿龙虾外，本次盛宴更聚焦于顶级的澳洲36° South牛肉，以及丰腴甘香的香煎鸭肝。

沙田万怡酒店 MoMo Café

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查询电话：+852 3940 8888

地址：沙田安平街1号2楼

自助午餐长者优惠价：$198/位起

自助晚餐长者优惠价：$358/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

5. 尖沙咀龙堡国际 园林阁咖啡室 日韩主题自助餐

长者自助餐优惠2026｜尖沙咀龙堡国际 园林阁咖啡室 日韩主题自助餐

坐落于九龙公园旁，园林阁以开扬的绿茵景致与高性价比的自助餐体验见称。餐厅全新推出「日韩飨宴自助晚餐」，厨师团队悉心炮制一系列和风韩流地道美馔。食客可尽情享用雪花蟹脚、精选刺身等冰镇海鲜，以及人参鸡汤、日式吉列炸蚝、韩式辣年糕等地道美食。

龙堡国际 园林阁咖啡室

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查询电话：+852 2378 7672 / +852 2378 7673

地址：尖沙咀柯士甸道8号龙堡国际阁楼

自助午餐长者优惠价：$190.4/位起

自助晚餐长者优惠价：$422.4/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

6. 九龙酒店 倚窗阁 66米自助餐枱 预订优惠高达5折

长者自助餐优惠2026｜九龙酒店 倚窗阁 66米自助餐枱 预订优惠高达5折

倚窗阁以其长达66米的自助餐枱闻名，5月起全新推出「寻味亚洲・法式海龙皇汤自助晚餐」。本次主题的一大亮点是即席烹调的「法式海龙皇汤」，将欧陆经典风味带到餐桌上。同时，自助餐亦汇集了亚洲各地美食，包括台式盐酥鸡、韩式泡菜猪软骨煲、日式天妇罗及关东煮，充满地道特色。

九龙酒店 倚窗阁

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查询电话：+852 2929 2888

地址：香港九龙尖沙咀弥敦道19-21号

自助午餐长者优惠价：$244.8/位起

自助晚餐长者优惠价：$424.8/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

7. 尖沙咀美丽华酒店 Yamm 海鲜主题自助餐

长者自助餐优惠2026｜尖沙咀美丽华酒店 Yamm 海鲜主题自助餐

Yamm 的人气自助晚宴主题载誉归来，呈献一场以琳瑯满目贝类海产为主角的奢华盛宴。厨师团队以精湛厨艺，炮制出一系列时令佳肴，包括荷兰汁烧扇贝、葡式焗海螺及砂锅清酒煮蚬，另有波士顿龙虾、雪蟹脚等冰镇海鲜无限量供应，为海鲜爱好者带来极致的享受。

美丽华酒店 Yamm

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查询电话：+852 2315 5111

地址：尖沙咀弥敦道118-130号美丽华广场2期 The Mira Hong Kong 地下大堂

自助午餐长者优惠价：$379/位起

自助晚餐长者优惠价：$625/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

8. 尖沙咀凯悦酒店 凯悦咖啡厅 乐悠咭专属优惠

长者自助餐优惠2026｜尖沙咀凯悦酒店 凯悦咖啡厅 乐悠咭专属优惠

尖沙咀凯悦酒店咖啡厅特别为乐悠咭持有人推出专属优惠。周末自助午餐提供各式寰宇美食，食客可享用新鲜即制的可持续日式海鲜刺身及寿司，以及越南冻虾、小龙虾等冰镇海鲜。此外，餐厅亦设有多个开放式厨房，无限量供应日式、西式、中式及印度美馔，连同即煎铁板烧及多款自家制甜品，选择丰富。

尖沙咀凯悦酒店 凯悦咖啡厅

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查询电话：+852 3721 7700

地址：尖沙咀凯悦酒店大堂层咖啡厅

自助午餐长者优惠价：$206.4/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

9. 荃湾如心酒店 Café Circles 星马主题自助餐 辣椒蟹/肉骨茶/D24榴梿班戟

长者自助餐优惠2026｜荃湾如心酒店 Café Circles 星马主题自助餐 辣椒蟹/肉骨茶/D24榴梿班戟

Café Circles全新推出「星马滋味汇馔」主题自助餐，汇聚一系列充满南洋风情的佳肴，从暖意洋溢的香料汤肴，到馥郁的椰香与斑兰气息，每一口都让人仿佛置身于新加坡与马来西亚的缤纷街头。焦点美食包括经典的辣椒蟹、滋补的肉骨茶、镬气十足的炒粿条，再以D24榴梿忌廉班戟及斑兰咖央戚风蛋糕等精致娘惹甜点作结，完美呈现道地星马风味。

荃湾如心酒店 Café Circles

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查询电话：+852 2280 2868

地址：荃湾杨屋道8号

自助午餐长者优惠价：$287/位起

自助晚餐长者优惠价：$426/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

10. 九龙香格里拉 Café Kool 银发族专享折扣

长者自助餐优惠2026｜九龙香格里拉 Café Kool 银发族专享折扣

Café Kool为60岁或以上长者提供全年的「银发贵宾专属礼遇」，让银发族能以优惠价钱与亲友尽享丰盛的自助餐。餐厅最新推出「肉飨盛宴」主题，主打各式烧烤肉类及海鲜菜式，此外，镬气十足的亚洲热荤、琳瑯满目的精致甜点等超过二百款美食亦会于不同时段轮流供应，选择极之丰富。

九龙香格里拉 Café Kool

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查询电话：+852 2733 8753

地址：尖沙咀么地道64号九龙香格里拉大酒店阁楼

自助午餐长者优惠价：$374/位起

自助晚餐长者优惠价：$614/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

11. 香港万怡酒店 MoMo Café 长者自助餐7折优惠

长者自助餐优惠2026｜香港万怡酒店 MoMo Café 长者自助餐7折优惠

西环MoMo Café 以开扬维港景致闻名，近期推出极具吸引力的长者自助餐7折优惠。食客可无限畅享即开法国生蚝、雪场蟹脚及12款MÖVENPICK雪糕。母亲节期间更有菜式升级，并设订座礼遇。

香港万怡酒店（西环） MoMo Café

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查询电话：+852 3717 8888

地址：香港西营盘干诺道西167号

自助午餐长者优惠价：$203/位起

自助晚餐长者优惠价：$287/位起

长者优惠适用年龄：65岁或以上

12. 香港康得思酒店 The Place 无限量任食龙虾/A4和牛/生蚝

长者自助餐优惠2026｜香港康得思酒店 The Place 无限量任食龙虾/A4和牛/生蚝

The Place推出「味游东西飨乐宴」自助餐，巧妙融合欧陆经典与亚洲风味。海鲜区云集了加拿大龙虾、北海道毛蟹及即开纽西兰生蚝等时令选择。热荤焦点包括即席香煎鹅肝、西班牙海鲜饭，晚餐时段更额外供应A4和牛及海胆即制手卷，极致奢华。甜品则由糕点总厨团队精心打造，从日本抹茶拿破仑到开心果杜拜朱古力慕丝，创意十足。

香港康得思酒店 The Place

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查询电话：+852 3552 3200

地址：旺角上海街555号L楼层

自助午餐长者优惠价：$262/位起

自助晚餐长者优惠价：$568/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

13. 香港朗廷酒店 The Food Gallery 自助晚餐逢星期三$288

长者自助餐优惠2026｜香港朗廷酒店 The Food Gallery 自助晚餐逢星期三$288

香港朗廷酒店特别推出「银龄礼遇星期三」优惠，65岁或以上长者逢星期三可以低至$288的价钱享用The Food Gallery的自助晚餐。焦点菜式包括无限量供应的蒜蓉粉丝蒸波士顿龙虾、鲍鱼及雪场蟹脚，还有酥皮焗海鲜、烤蜗牛酥皮卷等多款主厨招牌菜。

香港朗廷酒店 The Food Gallery

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查询电话：+852 2132 7898

地址：九龙尖沙咀北京道8号

自助晚餐长者优惠价：$288/位起

长者优惠适用年龄：65岁或以上

14. 九龙维景酒店 棕榈阁西餐厅 龙虾鸭肝盛宴 入座送龙虾+鸭肝

长者自助餐优惠2026｜九龙维景酒店 棕榈阁西餐厅 龙虾鸭肝盛宴 入座送龙虾+鸭肝

棕榈阁西餐厅自助晚餐主打龙虾、鸭肝、美国肉眼牛排等高级食材，自助餐桌上除了有无限供应的阿拉斯加雪蟹脚、新鲜吞拿鱼及三文鱼刺身等冻海鲜及日式料理外，每位入座更可获奉送一份黑松露汁焗龙虾及蓝莓香煎鸭肝，满足追求高品质的食客。

九龙维景酒店 棕榈阁西餐厅

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查询电话：+852 2197 3509

地址：九龙窝打老道75号九龙维景酒店1楼

自助晚餐长者优惠价：$238/位起

长者优惠适用年龄：65岁或以上

15. 南湾如心酒店 I-O-N 东南亚主题海鲜

长者自助餐优惠2026｜南湾如心酒店 I-O-N 东南亚主题海鲜

黄竹坑 I-O-N「东南亚鲜味盛宴」主题自助餐汇聚时令海鲜，并以东南亚香料炮制多款滋味美馔，为食客带来清新的味觉体验。自助餐桌上的焦点菜式包括晚市限定的星洲避风塘炒三味（鲍鱼、海虾、小龙虾）、黄金咖哩炒蟹，以及周末限定供应的泰式蒜茸蒸琵琶虾。最后，再以一系列芒果主题甜品如芒果椰子黄金脆盒、香芒热情果挞等，带来充满热带风情的清爽滋味。

南湾如心酒店 I-O-N

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查询电话：+852 3968 8888

地址：香港香港仔黄竹坑道55号

自助午餐长者优惠价：$271/位起

自助晚餐长者优惠价：$311/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

16. 黄金海岸酒店 聆沨咖啡厅 户外炭烤脆皮乳猪

长者自助餐优惠2026｜黄金海岸酒店 聆沨咖啡厅 户外炭烤脆皮乳猪

聆沨咖啡厅设有户外炭烤区，即场烧制韩式酱烧牛仔骨、孜然烤羊扒及日式酱烧白鳝。热荤方面，泰式火山风味猪肋骨及即切慢烤和牛肩胛肉同样不容错过。由5月起，每星期五、周末及公众假期晚上，更有外皮酥脆松化，肉质嫩滑多汁的原只脆皮烤乳猪供应。

香港黄金海岸酒店 聆沨咖啡厅

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查询电话：+852 2452 8888

地址：香港青山公路1号香港黄金海岸酒店低层地下

自助午餐长者优惠价：$215/位起

自助晚餐长者优惠价：$323/位起

长者优惠适用年龄：65岁或以上

17. 8度海逸酒店 8度餐厅 长者$284起叹蟹皇．海鲜交响曲自助晚餐

长者自助餐优惠2026｜ 8度海逸酒店 8度餐厅 长者$284起叹蟹皇．海鲜交响曲自助晚餐

8度海逸酒店8度餐厅为海鲜迷带来全新「蟹皇．海鲜交响曲自助晚餐」。本次自助餐以「蟹」为灵感主轴，呈献一系列时令蟹馔，包括鲜甜蟹脚、香草蒜蓉烤帝王蟹、黄金芝士焗蟹肉，以及矜贵的蟹粉扣黄金鲍鱼，每一口都充满海洋鲜味。其他必试美食还包括即煎日本岩手牛伴黑松露薯蓉，以及餐厅的皇牌甜品芒果拿破仑。

8度海逸酒店 8度餐厅

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查询电话：+852 2126 1960

地址：九龙土瓜湾九龙城道199号

自助午餐长者优惠价：$234/位起

自助晚餐长者优惠价：$284/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

18. 北角历山酒店 历山餐厅 东南亚主题盛宴 胡椒炒蟹/肉骨茶

长者自助餐优惠2026｜北角历山酒店 历山餐厅 东南亚主题盛宴 胡椒炒蟹/肉骨茶

历山餐厅的「味游东南亚」自助晚餐由马来西亚籍总厨Danny亲自主理，为食客呈献一场酸甜香辣、层次丰富的家乡盛宴。主题美食琳瑯满目，包括地道的新加坡胡椒炒蟹、白肉骨茶，以及惹味的亚参烩牛尾。海鲜选择同样精彩，无限量供应面包蟹、鳕场蟹脚，以及带子与红虾刺身。

历山酒店 历山餐厅

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查询电话：+852 3893 2868

地址：香港北角城市花园道32号

自助午餐长者优惠价：$388/位起

自助晚餐长者优惠价：$568/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

19. 湾仔六国酒店 Le Menu 60岁以上长者专享优惠

长者自助餐优惠2026｜湾仔六国酒店 Le Menu 60岁以上长者专享优惠

Le Menu自助餐汇聚了东南亚、日本、中式及欧陆的多元风味，并设有精彩的即席烹调表演。冰镇海鲜区提供波士顿龙虾、加拿大雪花蟹脚等深海美味，而即席铁板烧则包括了鸭肝、虎虾等，香气四溢。每位食客更可尊享一份堂弄原只鲍鱼鸭掌，还有鲍汁烩花胶、芝士蘑菇焗蟹盖及鸭肝多士等矜贵菜式。

六国酒店 Le Menu西餐厅

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查询电话：+852 2866 3808

地址：湾仔告士打道七十二号六国酒店1楼

自助晚餐长者优惠价：$399/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

20. 尖沙咀港青酒店 YMCA 再临阁 长者自助餐买一送一

长者自助餐优惠2026｜尖沙咀港青酒店 YMCA 再临阁 长者自助餐买一送一

再临阁隆重推出全新「泰 Chill 自助晚餐」，由酒店行政总厨联同连续七年荣获《米芝莲指南》认可的泰国餐厅主理人，携手将最正宗的地道菜式带到餐桌上。食客可以细味多款家常菜的温暖与丰盛，必试推介包括海鲜沙律、槟榔叶虾肉咖喱、泰式酸辣猪手及泰式咖喱鱼面。

自助餐同时供应无限量冰镇海鲜、刺身及寿司。于母亲节周末期间，每位宾客更可额外获赠滋补的「虫草花响螺炖竹丝鸡汤」一盅，以美食向母亲表达心意。现时，长者经网上平台预订更可享有自助午餐买一送一优惠，性价比极高。

港青酒店 YMCA 再临阁

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查询电话：+852 2268 7818／2268 7000

地址：尖沙咀梳士巴利道41号港青酒店南座4楼

自助午餐长者优惠价：$257/位起

自助晚餐长者优惠价：$470/位起

长者优惠适用年龄：60岁或以上

*以上价钱及优惠均受条款及细则约束，仅供参考，最新资讯请以餐厅公布为准。