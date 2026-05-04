绿盈坊有机店O'Farm疑全线结业！全盛时期拥逾60分店 卖纯天然健康食品/日用品起家

近年本港零售业经营环境充满挑战，即使是主打健康概念的连锁店亦面临考验。自2006年创立，以纯天然及有机产品作招徕的「绿盈坊有机店 (O' Farm)」，于今年四月传出全线结业消息。其官方网站已无法浏览，多间分店亦已停业，引起网民热烈讨论。

绿盈坊有机店 O' Farm疑全线结业 分店货架清空

绿盈坊有机店 O' Farm专卖有机认证健康食品及日用品。 (资料图片)

绿盈坊多间分店已于商场网页显示「找不到」。

官网亦无法登入。

关注香港商场发展的博主「hkmalls」日前在社交平台上发帖，指全盛时期拥有超过六十间分店的「绿盈坊」已于四月份全线结业。根据网上流传的消息，绿盈坊多间位于商场的分店于三月下旬已被发现货架「空空如也」，随后便低调结束营业。

记者跟进时发现，该店的官方网站已经未能成功连接，热线电话亦无人接听，而部份分店所在的商场资料亦显示该舖位处于未营业状态，情况与网上传闻不谋而合。更有供应商在网上留言，表示自己是从「网上传言得知绿盈坊即将结业」，似乎反映内部沟通亦出现状况。

经营逾20年品牌 专卖有机认证健康食品/日用品

绿盈坊奉行「识得㨂、食得啱」品牌承诺，从世界各地搜罗有机认证的健康食品及日用品，并曾多次荣获「至TOP有机零售商」等业界奖项，在本地有机产品市场占一席位。经营近二十年的连锁品牌突然倒闭，引起社会热议。不少网民对此感到可惜，有网民慨叹：「唉！香港一间有机店都养不下」，认为其产品「虽然贵但有其价值，执左可惜。」。

同时，亦有大量讨论聚焦于其结业原因。部份网民认为与网购平台的兴起有关，质疑是否「iherb 定淘宝太劲?」；亦有意见直指其定价过高，「贵到咁」。有评论则认为事件反映了本地的消费文化：「香港人宜家唔识乜嘢叫有机，最紧要乜X都要平」。当然，亦有持相反意见的网民认为其「以绿为名暴利为实，执是迟早问题」。