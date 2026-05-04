一粥面半价优惠！鲮鱼球肉丸粥/香茜鱼粒粥等低至$18起 星期一至三都有得减
更新时间：11:42 2026-05-04 HKT
发布时间：11:42 2026-05-04 HKT
发布时间：11:42 2026-05-04 HKT
粥品是许多人心中的暖胃首选。而连锁餐厅「一粥面」用料十足的绵滑靓粥，就一直深受食客欢迎。最近一粥面更带来了惊喜的半价优惠，让食客能以超值价钱，享受一碗热腾腾的粥品。由5月4日起，指定粥品在推广期间只需$18起，绝对是不可错过的至抵优惠！
一粥面精选时令粥品 皮蛋瘦肉粥/冬菇碎牛粥低至$18起
这次的推广活动诚意十足，横跨整个五月份，并在每周指定日子（星期一至三）推出不同的半价粥品，让顾客每次光临时都有新鲜感。打头阵的是「鲮鱼球肉丸粥」，爽滑弹牙的鲮鱼球，配上扎实的肉丸，每一口都是满足的滋味。紧随其后的是经典中的经典「皮蛋瘦肉粥」，皮蛋的独特甘香与嫩滑瘦肉完美融合，再配上丝滑的粥底，是许多人的首选。而「香茜鱼粒粥」则带来清新的海洋风味，新鲜鱼肉的鲜甜配搭香茜的提味，口感轻盈而味道丰富。最后，「香茜冬菇碎牛粥」则以浓郁的牛肉及冬菇香味取胜，口感层次丰富，暖胃又饱足。
一粥面优惠详情
推广日期及款式：
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5月4日至5月6日： 鲮鱼球肉丸粥 - 优惠价 $19起 (原价$38起)
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5月11日至5月13日： 皮蛋瘦肉粥 - 优惠价 $18起 (原价$36起)
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5月18日至5月20日： 香茜鱼粒粥 - 优惠价 $18起 (原价$36起)
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5月25日至5月27日： 香茜冬菇碎牛粥 - 优惠价 $19起 (原价$38起)
条款及细则：
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优惠于上午11点后供应。
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每人每次限购一碗，数量有限，售完即止。
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优惠只适用于在指定日子以正价购买指定粥品。
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此优惠不可与其他优惠或折扣同时使用。
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此优惠不适用于自助点餐机、手机点餐及各大网上外卖平台。
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香港站、机场及屯门医院分店不适用此优惠。
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产品供应视乎个别分店情况或有调整，图片仅供参考。
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一粥面保留此优惠之最终决定权。
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