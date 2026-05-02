石硖尾名物南山白汁冰「专做畀大陆客」？港人斥要求冇西米照买被拒 因担心影响游客打卡？老板娘咁回应…

不少香港老店都是游客的打卡热点，但店家的经营手法亦备受关注。近日有位自称长期光顾的食客，在社交平台上投诉石硖尾名物「南山白汁冰」，称店家因担心影响游客打卡的观感，拒绝其配料上的要求。该食客愤而质疑店家是否「专做畀大陆客？」，慨叹本地客不再被重视，事件迅速在网上引起热议。

石硖尾南山白汁冰拒走西米照出？熟客斥店家「专做畀大陆客？」

日前，有网民在社交平台上分享，于近年成为文青打卡热点的石硖尾名物「南山白汁冰」中的不快用餐经历。网民表示，自己「由读City𠮶时嘅小贩档，食到依家出嚟做嘢」，一直是店家的长期支持者。事发当日，他「专登山长水远搭车」去石硖尾，希望一尝一碗白汁西米，怎料被告知西米已售罄。于是事主提出「走西米照出」，却遭到店家拒绝。

事主还原经过 店家忧影响打卡拒绝

根据事主的描述，店家解释指「冇西米会净得半碗，你打卡俾游客睇到嘅话，咁唔得㖞」。但事主强调自己「唔系嚟打卡」，只因不吃其他配料，但店家依然坚持，更摆出「少你一个客都唔自在」的态度。

事主表示对店家的处理方式感到非常失望，慨叹「既然系咁，都冇必要再嚟食」，更讽刺地指，「依家专做俾（畀）大陆客？…有游客就唔使要本地客」，并称「本来畀半碗都唔会放上嚟，但原来咁惊被游客睇到，咁我唯有放上嚟帮你宣传下啦」。

网民反应两极︰越嚟越难食

帖文一出，随即引起网民的讨论，反应两极。部分网民体谅店家做法，认为在网络时代，店舖的担忧不无道理：「我觉得佢嘅担心又合理㖞，依家做饮食业有少少闪失就随时收档，尤其啲人拍张相就可以乱咁摆上网喺度吹」。

然而，更多留言是批评店家的食物品质及服务态度。有网民指该店「越嚟越难食，次次见到咁多人去排就忍唔到笑」，甚至是「名不副实」，更有人批评，「呢间咁垃圾仲特登入去食，除咗平之外冇任何优点」；亦有网民透露，「人哋上年已经喺广东开分店啦，不过好似已经北上失败，执咗」。

老板娘亲自解画：为保质素及公平 冀食客体谅

《星岛头条》记者就事件向南山白汁冰查询，获老板娘谢女士亲自回应。她表示该名客人在前一晚（1日）约11时帮衬，当时招牌芒果白汁西米因为西米售罄已经「冚牌」。谢女士解释，当客人要求「走西米照出」时，她确实婉拒了，她指，「如果堂食的话，白汁西米是有一定的标准份量，但当时西米已售罄，芒果及沙冰成本又较高，不会用它们来填补西米的『空缺』。」

她续指，「当时店外仍大排长龙，虽然知道事主是不会用来打卡，但如果其他客人都要求走西米照出，也难保他们不会用来打卡，为了对所有客人一视同仁，故决定售罄即停售，索性不卖，宁愿保持标准及质素。」她坦言知道事主当下很生气，但希望对方能体谅小店经营的困难。

资料来源︰Threads、小红书