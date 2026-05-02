香蕉点样拣？8款香蕉特点 生熟度/进食时间影响营养功效｜食材知识

香蕉被誉为超级食物，是营养丰富的常见热带水果。香蕉可生吃，也可炮制成各种特色料理，如香蕉蛋糕、炸香蕉等，是价廉物美的健康食材。今天请来营养师讲解不同品种香蕉的特点、味道及食用价值，爱吃香蕉的话，值得参考。

常见8款香蕉特点

香芽蕉/皇帝蕉/大蕉/牛奶蕉/甜度香蕉/高地蕉/机香蕉/矮蕉

香蕉是一年四季都吃到的热带水果，产量惊人且品种繁多。青衣市场肥仔记水果档的负责人陈小姐说，本地常见的香蕉主要供应自日本、泰国、越南、菲律宾与内地，亦有少量来自本地农场，品种包括香芽蕉、皇帝蕉、牛奶蕉和大蕉等，分别主要是口感及味道，除可直接当水果生吃，也能因应个别的特性，炮制成糕饼甜品或特色料理。如用来烘焙的话，成熟的香蕉是天然甜味剂和乳化剂，可代替部分糖和油脂，让甜点相对较健康。



1. 香芽蕉 产量最多

香芽蕉

产地：菲律宾

特点：最多产的品种，果实长呈弯月形状，表面光滑。

主要养分：富含钾质与维他命B6。

功效：有助预防抽筋及纾缓压力。

味道：软糯香甜。

食法：调制奶昔、伴乳酪。

价钱：$8/磅/B



2. 皇帝蕉 补充体力

皇帝蕉

产地：本地

特点：体形极小、挺拔细长，皮薄及甜度高。

主要养分：能量密度高、有丰富糖分及热量。

功效：有助迅速补充体力。

味道：清甜，口感黏稠。

食法：做班戟。

价钱：$8/磅/A



3. 大蕉 酸中带甜

大蕉

产地：内地

特点：外形粗壮肥大、皮厚，水分少且多纤维。

主要养分：抗性淀粉含量较高。

功效：升糖指数（GI）相对较低，有助肠道健康。

味道：酸甜有序，质感硬实。

食法：沾脆浆油炸成甜点。

价钱：$8/磅/A



4. 牛奶蕉 口感绵密

牛奶蕉

产地：内地

特点：又名小米蕉或灰焦，体形中等，皮薄，果肉洁白。

主要养分：含大量果胶、膳食纤维。

功效：能舒缓便秘情况。

味道：香甜带淡淡奶香，肉质细致绵密。

食法：制作雪糕、沙冰。

价钱：$10/磅/A



5. 高甜度香蕉 清香不涩

高甜度香蕉

产地：日本

特点：甜度高达24度或以上，利用创新技术栽种，不含农药。

主要养分：富大量抗氧化多酚、果糖。

功效：能有效抗氧化。

味道：甜美柔软，清香不涩。

食法：烘制干果脆片。

价钱：$12/包/B



6. 高地蕉 甜美可口

高地蕉

产地：日本

特点：在海拔500米以上的高地种植，成长过程比一般香蕉更长，累积更多糖分及养分。

主要养分：果糖及膳食纤维。

功效：适合运动前后增强或补充能量。

味道：果味浓郁，清甜可口。

食法：烘焙蛋糕。

价钱：$29/包/B



7. 有机香蕉 天然成长

有机香蕉

产地：泰国

特点：严格管控有机耕种，过程不使用农药、化学肥料、激素及化学杀虫剂，标榜天然生长周期结果。

主要养分：钾质、膳食纤维及维他命C。

功效：有助平衡血压，促进肠道健康。

味道：果肉柔软幼滑，有淡淡果香。

食法：做松饼及煎饼。

价钱：$31/包/B

8. 矮蕉 软糯不腻

矮蕉

产地：越南

特点：比普通香蕉短小，外形微微弯曲，皮厚耐热。

主要养分：有丰富的钾、镁与维他命C。

功效：有助心脏健康和消化系统。

味道：甜糯软滑，绵密不腻。

食法：连皮烧烤。

价钱：$6.5/磅/A

青衣市场肥仔记水果档的负责人陈小姐说，不同品种的香蕉，各有口感。



香蕉点拣？

宜选表皮平滑、完整无缺、没有变黑的香蕉，亦不应过于软腍。

如何保存香蕉？

想延长香蕉保存期限，应放在干爽阴凉处，避免与释放乙烯的水果如苹果放在一起。

将香蕉逐根分开，用保鲜膜包实茎部以减少乙烯释放，可减慢成熟速度。

营养师吴潇娜提醒，进食香蕉时间很重要。

香蕉成熟度各有功效？

营养师Lillian表示，不同成熟程度的香蕉，有不同的营养特点，可按身体需要摄取。

蕉皮带绿色：果肉所含的抗性淀粉最多，有助稳定血糖及肠道益生菌生成。

纯黄色的香蕉：消化得最快，能于短时间内补充能量。

香蕉皮有梅花点：抗氧化物（如多酚）含量最高，虽然糖分高，但最能预防细胞老化。

拣对时间吃香蕉提升营养功效？

营养师Lillian认为 ，进食香蕉时间亦很重要，能有效摄取香蕉的营养功效。

饭前30分钟：须管理体重人士，于饭前30分钟吃香蕉，香蕉所含的丰富纤维能增加饱腹感，有助控制正餐分量。

运动前：在运动前吃香蕉，可提供稳定能量。

运动后：在运动后吃香蕉，能快速补充流失的钾离子，预防肌肉抽筋。

哪类人须留意进食香蕉份量？

营养师Lillian提醒4类人士，进食香蕉时宜留意以下建议：

胃酸过多或肠胃敏感人士，不宜空腹进食过熟的香蕉，因香蕉的高糖分可能刺激胃酸分泌。

糖尿病人士或需要控制血糖人士，建议每日摄取量控制在半只至一只中型香蕉为限，并尽量选蕉皮仍带微绿的香蕉，其升糖指数（GI）较低。

查询：

A. 肥仔记

地址：青衣担杆山路6号长发广场地下青衣市场

B. 3hreeSixty

地址：尖沙咀柯士甸道西1号圆方1楼1090舖

文：EH 图：星岛日报