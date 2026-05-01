大快活5.1黄金周限时优惠！一连3日全单8折 一招即享
更新时间：12:28 2026-05-01 HKT
发布时间：12:28 2026-05-01 HKT
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五一劳动节连假开始，各大餐厅食肆纷纷推出优惠吸客。深受市民喜爱的连锁快餐店大快活，为迎接黄金周假期，大快活特别推出会员限定的快闪优惠，只需一招，即可享全单8折，让大家在假期中以更优惠的价钱品尝美食。
连锁快餐店大快活5.1黄金周突发优惠！一连3日全单8折
连锁快餐店大快活由即日起至5月3日，推出「五一会员快闪8折优惠」，是大快活专为其手机App会员而设的活动。会员只需于优惠期内，每日登入应用程式，即可自动获取一张电子优惠券。
会员于任何时段透过手机App点餐，选购心仪食品或饮品后，只要单次消费金额达$60或以上，结帐时使用该优惠券，整张订单便可立刻享有8折优惠。这优惠适用于全线分店，无论早、午、下午茶或晚市均可，让大家能轻松透过手机预先点餐，省去排队等候的时间，并同时享受折扣。
大快活「五一会员快闪8折优惠」
- 日期：即日起至5月3日
- 适用地点︰全线分店＞＞按此＜＜
- 使用方式：
- 成为或登入大快活App会员。
- 优惠期内每日将自动获发1张电子优惠券。
- 于App内点餐满$60，并于结帐时选用此优惠券。
- 条款及细则：
- 优惠不适用于购买零售产品、茶市的「阿活爆抵价」系列、晚市的「小菜二人餐」及派对美食
- 优惠以电子优惠券形式发放，每日限用一张。
资料来源︰大快活 Fairwood
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